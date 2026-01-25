logo pulso
AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Órgano de Administración Judicial estrena vehículos

Obviamente defienden la compra de unidades de lujo para los magistrados

Por El Universal

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
Órgano de Administración Judicial estrena vehículos

CIUDAD DE MÉXICO.- En el Órgano de Administración Judicial (OAJ), donde también se pregona la austeridad, iniciaron el año estrenando 571 vehículos de diversos tipos que adquirieron por un monto de 252 millones de pesos, en el último trimestre de 2025.

Luego de las críticas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por sus nueve camionetas de lujo, el Órgano emitió anoche un comunicado en el que justificó la compra de los automóviles al señalar que se trató de la renovación del parque vehicular del Poder Judicial de la Federación (PJF), que presentaba fallas recurrentes, alto consumo de combustible y largo tiempo en talleres.

Aseguró que la inversión realizada y sustentada en criterios técnicos, de seguridad, financieros y operativos, equivale al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento, e implica un ahorro estimado de mil 098 millones de pesos en los años 2026 al 2028.

La institución argumentó que a diferencia del extinto Consejo de la Judicatura Federal y del entonces Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la anterior Suprema Corte, se optó por un esquema de compra y no de arrendamiento.

