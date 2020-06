Órganos electorales ven amenazada su autonomía: Lorenzo Córdova

"Como pocas veces antes" los organismos electorales ven amenazada su autonomía, aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

El INE garantizará equidad en las elecciones pero va a "defender la autonomía de los órganos electorales, hoy como pocas veces antes amenazada y de la función electoral frente a las pretensiones de erosión, captura o subordinación de parte de los distintos poderes públicos, políticos y sociales", sostuvo.

"Como autoridades electorales, el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), seremos mucho más firmes y oportunos en hacer cumplir las leyes, vigilaremos las conductas de quienes compiten y aplicaremos sanciones".

"No estamos y esto vale la pena señalarlo, ni a favor ni en contra de alguna fuerza política ni actor político alguno. Nosotros estamos como árbitro de las elecciones. Por encima de los partidos políticos y apegados en este sentido en el principio de neutralidad que exige nuestra función", aseveró en la presentación virtual del libro "El sistema de partidos políticos de México hacia 2021-2024", estudio coordinado por Santiago López Acosta.

En ese marco, Córdova dijo que "guste o no" fue la actuación de las autoridades electorales profesionales e independientes lo que permitió los resultados electorales de 2018.

Las expresiones del consejero están precedidas por señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró en la semana que los organismos electorales nunca han evitado los fraudes, y que si ganó en las elecciones de 2018 fue debido a la votación masiva.

En el evento Córdova Vianello reconoció que hay una crisis de representación de los partidos por falta de confianza de la ciudadanía. Y cada vez son menos los votantes que se identifican con algún partido en específico y más quienes prefieren apoyar fuertes liderazgos políticos, personalistas.

"Sin embargo, estos factores no habían tenido los resultados que observamos, de no ser por el alto índice de participación ciudadana y la organización de un proceso electoral limpio y confiable, lo que refleja, a su vez, el trabajo de una autoridad electoral, o de autoridades electorales profesionales e independientes, guste o no".

Ahí reconoció que la Coalición ganadora (Juntos Haremos Historia, de Morena, PT, PES ) tuvo triunfos incuestionables, pero en el Congreso de la Unión está sobrerrepresentada.

"Nunca habíamos tenido un voto diferenciado tan grande entre las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas" de los aliados de la Coalición ganadora y que fue de casi 5.5 millones de sufragios, lo que muestra "que en las democracias, no existen ganadores ni perdedores absolutos, más allá de lo que pretende construirse como una nueva narrativa política de lo que ha pasado".

Las elecciones de 2018 reflejan la profunda diversidad y el intenso pluralismo político que caracteriza nuestra sociedad pero –lamentó- hay también un "fenómeno de sobrerrepresentación que hoy rebasa los límites permitidos en la Constitución, pero eso es un análisis de otro espacio".

Esto al referirse, sin abundar en el tema, a que Morena y aliados obtuvieron 43.6% de los votos y la oposición sumó 56.4%. Empero, en la Cámara de Diputados la fuerzas son inversas, pues morenistas llegaron a la Cámara por las siglas de PT y PES, con lo que Morena obtuvo más espacios plurinominales y, por ambas vías, goza de sobrerrepresentación por encima del 8% permitido constitucionalmente.

Córdova mencionó además que se requiere un análisis autocrítico de los partidos sobre su papel como gobiernos u oposiciones; someter a revisión los términos en que se desarrollan su actividad y los principios bajo los que construyen su identidad ideológica y su relación con la sociedad.

De ese modo se puede revertir la crisis de la representación, que es uno de los múltiples aspectos que hablan de la erosión del estado de salud de las democracias".