Osorio Chong es el único interlocutor del PRI en temas legislativos: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, negó que durante su reunión con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, haya concretado acuerdos en materia legislativa, y aclaró que el coordinador de la bancada tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, es el único interlocutor de ese partido para definir temas relacionados con el Senado.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila aseguró que no invitar al líder del grupo parlamentario del PRI a la reunión no fue una falta de respeto ni de cortesía política.

"No es de mi parte ninguna falta de cortesía, porque los acuerdos lo celebro con los coordinadores de grupos parlamentarios. Es un asunto entre ellos, no me meto a eso, me da tristeza que esté así, pero no me introduzco a los conflictos internos de los partidos", expresó.

El presidente de la Jucopo explicó que recibió a Alejandro Moreno para escucharlo, porque "como presidente de la Junta y como líder del grupo parlamentario, siempre atiendo a todos".

"Yo me reúno seguido con todos, no combino y tampoco confundo mis facultades", subrayó.

Dijo que también han visitado el Senado otros dirigentes de partidos políticos y siempre los atiende, porque no lo desmerece ni lo demerita tratarlos con cortesía y con respeto.

"Pero los acuerdos, eso sí se lo digo con toda seriedad, los acuerdos para lograr las dos terceras partes, para lograr consensos, para lograr modificaciones a la Constitución o creación de nuevas leyes, esos solo los hago con los grupos parlamentarios. Hasta ahora así ha sido, no va a cambiar. Pero el hecho de atenderlo y escucharlo no me quita ninguna de mis atribuciones y facultades que tengo en la Junta de Coordinación Política", aclaró.

El senador Monreal afirmó que si líderes opositores como el panista Marko Cortés acude al Senado y le solicita una cita, lo va a atender, como lo ha hecho hasta ahora con grupos económicos, con cámaras de servicios, con organismos civiles. "A todos los atiendo en razón de mi tiempo, pero no tengo ningún problema con ellos, con ningún partido tengo problemas", finalizó.