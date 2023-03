Otorgan amparo a Mario Aburto por omisión de tortura en su contra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL). - Un juez federal amparó a Mario Aburto Martínez, sentenciado a 45 años de cárcel por el homicidio en 1994 del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta, esto luego que su defensa impugnó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha incurrido en omisión porque no ha investigado la presunta tortura de la que fue objeto luego de su detención.

Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, señaló que la autoridad no cumplió a cabalidad con su deber constitucional de investigar y, por ende, violenta derechos fundamentales como el derecho a la verdad y de tutela judicial efectiva.

Indicó que desde que inició la averiguación previa en 1994, se advierte que no ha cumplido con los postulados incurriendo en dilación para la debida integración de esa indagatoria.

El titular del Juzgado detalló que fue hasta el 2022, cuando el agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, informó que el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, instruyó la integración de un equipo especial de investigación.

Así como la litigación responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos que dieron como resultado el homicidio de Colosio.