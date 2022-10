Otorgan Premio "Una vida por la libertad" a Eufrosina Cruz

A-AA+

Por su trabajo en la equidad de garantías y derechos políticos entre hombres y mujeres de México y el mundo, la política zapoteca mexicana, Eufrosina Cruz recibió la noche del lunes, el premio "Una vida por la libertad", que otorga Fundación Azteca Caminos de la Libertad del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, en el marco del decimoséptimo Concurso de Ensayo Caminos de la Libertad.

"Para mí es una gran responsabilidad recibir este reconocimiento porque es decirle a las niñas que sí se vale soñar, que sí se vale aspirar, que sí se vale construir nuestro propio destino y que nuestro origen no puede ni debe definir nuestra historia. Tenemos que arrebatárselo a eso que se llama adversidad y desigualdad", señaló Cruz, la activista que estuvo acompañada por familiares y amigos.

En la ceremonia de premiación, Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad del Centro Ricardo B. Salinas Pliego aseguró que Eufrosina Cruz recibió este importante galardón porque "ella no ha abandonado su rebeldía ante la pobreza que padecen miles de indígenas en México, no pide caridad sino oportunidades, sus esfuerzos por defender la libertad, la educación, el trabajo han dejado una huella profunda en Oaxaca, en México y en el mundo".

Cruz, se sumó así a la lista de personalidades que han sido distinguidos con el reconocimiento "Una Vida por la Libertad", entre ellos se encuentran el expresidente del gobierno español Felipe González; el escritor Mario Vargas Llosa; el expresidente ruso Mijaíl Gorbachov; el expresidente de la República Checa Václav Klaus; el historiador y ensayista escocés Niall Ferguson.

Así como el político estadounidense Ron Paul; el economista estadounidense Arnold C. Harberger; la economista ecuatoriana Dora de Ampuero; el escritor y jurista argentino Armando Ribas; el escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner; y la economista e historiadora estadounidense Deirdre McCloskey.

En la ceremonia, Ninfa Salinas Pliego, presidenta del Consejo de Fundación Azteca felicitó a los ganadores y señaló que es indispensable entender a la libertad de manera diferente y con un componente de responsabilidad.

"La libertad está en nuestra identidad, en cada decisión que tomamos en nuestra vida diaria. Hay una gran responsabilidad que conlleva el ser libre".

Durante su discurso dijo además que "necesitamos acercar esta reflexión a todos para que entendamos que la libertad nos conviene como sociedad, que no es una cosa circunstancial, que tenemos que trabajarla a diario. En Grupo Salinas estamos muy comprometidos con esta visión y con este Concurso, así como con el trabajo que ha realizado Sergio en estos años".

A través de un comunicado, Fundación Azteca señala que el Concurso de Ensayo Caminos de la Libertad se ha convertido uno de los más reconocidos a nivel internacional. Recibió trabajos de Uruguay, España, Perú, Argentina, Venezuela, México, Honduras, Guatemala, Colombia, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile, "ensayos de una excelente calidad que cubrieron el amplio abanico de temas que se pueden discutir alrededor de la libertad".

Señalan además que los participantes ganadores que lograron reflejar con sus trabajos el espíritu de la libertad y su importancia para crear valor y generar prosperidad en la sociedad, recibieron 15 mil dólares el primer lugar, 10 mil dólares el segundo lugar, y 5 mil dólares el tercer lugar.

Los ganadores de esta edición fueron: Primer lugar Constanza Mazzina de Argentina por su ensayo "Libertad, Liberalismo y democracia en América Latina: una difícil combinación"; segundo lugar Martín E. Krause, también de Argentina por la obra "La Libertad y el mundo de las ideas: ¿batalla o competencia?"; y el tercer lugar lo compartieron el argentino Iván Cachanosky por su ensayo "La supremacía de la Ley de Say" y el venezolano Guillermo Rodríguez González por su trabajo "El enemigo silencioso: La hegemonía global del tecno totalitarismo chino como tumba del hombre libre".

Caminos de la Libertad, el premio que nació en 2004 a iniciativa de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas con el objetivo de promover la discusión sobre la libertad a través de distintos concursos y actividades, como foros de debate, conferencias, exposiciones y publicaciones, y así construir una sociedad próspera y justa, otorgó cinco menciones honoríficas para la venezolana Ana María Carrasquero Márquez, argentino Marcos Falcone, el chileno Nicolás Kipreos Almallotis, el mexicano Omar Raya León y el guatemalteco Luis Enrique Pérez Estrada.



