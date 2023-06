Otorgan primera suspensión contra de aplicación total de Ley Minera

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- El titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en materia Administrativa, Gabriel Regis, otorgó a la empresa Cobre del Mayo la primera suspensión provisional contra todos los efectos de la Ley Minera, aprobada por Morena y sus aliados en la sesión del llamado "Viernes Negro", realizada abril.

Hace una semana, la empresa impugnó ante dicho juez el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua, publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Será la próxima semana cuando el juez Gabriel Regis, titular del Juzgado Decimosexto de Distrito en materia Administrativa, determine si concederá la suspensión definitiva a la mencionada empresa contra la Ley Minera.

A inicios de junio, la empresa First Majestic Plata S.A de C. V obtuvo la primera suspensión provisional contra la aplicación parcial de la Ley Minera.

La medida cautelar se le otorgó para el efecto de que no se aplique el tercer párrafo del artículo quinto transitorio del decreto, de modo que su solicitud de concesión no sea desechada por la sola entrada en vigor de la norma.