Otro ataque a casino El Gran Circus en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- Un segundo ataque a balazos sufrió en menos de un mes, las instalaciones del casino El Gran Circus, el cual se ubica en el fraccionamiento Villa Universidad de la capital del estado, en esta ocasión, los responsables incendiaron un tráiler que era cargado con máquinas tragamonedas por trabajadores que huyeron del lugar.

El cuerpo de bomberos y elementos de la Policía Estatal Preventiva y del ejército que fueron movilizados, al llegar al sitio, sobre el Paseo de las Américas, confirmaron que un tráiler se encontraba en llamas y en la caja había varias máquinas de juegos electrónicos de apuestas, las cuales fueron consumidas por el fuego.

Las autoridades no localizaron en este sitio personas heridas o lesionadas, ya que los trabajadores que sacaban del casino el cual ya no funciona, varias máquinas tragamonedas de diversos juegos y las subían a un tráiler, al notar el arribo de varias personas armadas, en la parte posterior del inmueble, abandonaron el lugar rápidamente.

Tanto la puerta trasera del casino, como su fachada volvieron a ser blanco de disparos de armas de fuego, como sucedió el 18 de diciembre, cuando civiles con fusiles automáticos realizaron un primer ataque.

