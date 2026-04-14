Otro día de caos en el Metro CDMX

Ciudad de México.- Luego de dos días de protestas de los trabajadores del Metro, con la medida de no laborar horas extras viernes y lunes, el director del Sistema de Transporte (STC), Adrián Rubalcava, aseguró que se lograron los acuerdos necesarios con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, para recuperar la operación total de los trenes en las 12 líneas de la red.

Rubalcava detalló que alcanzaron acuerdos relevantes para fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores.

Tras la tregua del fin de semana, los trabajadores agrupados en el Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNSTC) retomaron este lunes el paro escalonado, lo que provocó que miles de usuarios padecieran las consecuencias: esperar hasta 30 minutos para subir a un tren, así como llegar tarde a su sitio laboral o de estudio.

La Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad fue de las más afectadas.

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Estudiantes universitarios avanzaban apresurados, intentando abrirse paso para llegar a tiempo a sus clases, mientras otros optaban por correr entre pasillos y escaleras ante la incertidumbre del servicio.