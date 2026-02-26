Otro golpe al CJNG, ahora en Tlaxcala

Ciudad de México.- Las autoridades detuvieron en el estado de Tlaxcala a Isaac Moreno Romero, alias ´El Hacha´, señalado como responsable regional del CJNG y vinculado con secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico ilegal de combustibles.

De acuerdo con fuentes oficiales, miembros de las Secretarías de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR, arrestaron a alias El Hacha, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, y decomisaron "dosis de droga y una granada".

En un comunicado, la SSPC informó que la detención fue resultado de labores de investigación de campo, tras las cuales fuerzas federales localizaron al sospechoso a bordo de un vehículo sin placas de circulación.

La dependencia señaló que, tras detenerlo para una inspección preventiva, le fueron halladas diversas dosis de droga y una granada de fragmentación. Añadió que el detenido es identificado como uno de los principales responsables de una organización criminal con fuerte presencia en la región.

Además, se desempeñaba como jefe de una facción criminal con origen en Nayarit, donde presuntamente "coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo".