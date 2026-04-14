Otro mexicano fallece en EU bajo custodia del ICE

Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans, Estados Unidos, fue notificado por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que el 11 de abril ocurrió otro fallecimiento de una persona mexicana —Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años— mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias en el Centro Correccional de Winn, en el condado de Winnfield, Louisiana.

Con este caso suman 15 connacionales fallecidos en Estados Unidos en operativos contra migrantes o bajo custodia del ICE.

Ante esto, la SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, indicó: "La Cancillería reafirma su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas".

Cabrera se convirtió en el migrante número 47 en morir bajo custodia del ICE en la segunda administración de Trump.

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A finales de marzo se reportó la muerte de un connacional bajo custodia de ICE en Adelanto, California, luego de que el secretario de Relaciones Exteriores reportó que iban 13 mexicanos fallecidos en EU en operativos contra migrantes o bajo custodia.

Sobre este caso reciente, la Cancillería apuntó que sigue bajo investigación la causa del connacional fallecido. Indicó que la representación consular activó el protocolo establecido y, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, contactó con su familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal.