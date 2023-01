Otro susto viven los usuarios del Metro

Ciudad de México.- Cientos de usuarios volvieron a vivir un susto en el Metro. Ahora tocó a los pasajeros de la Línea 7 del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Minutos después de las 10:00 horas, escucharon una explosión y vieron cómo el vagón y el andén se empezaban a llenar de humo.

Esto provocó que salieran en estampida, pues el humo era tan denso que más de uno aseguró que por momentos no se veía nada. Otros, en total 30, resultaron intoxicados al inhalar lo que describieron que “sabía a plástico quemado”, se les dificultaba respirar y les ardía la garganta.

“La verdad es que pudimos salir de milagro, el humo era bastante, era mucho, no se veía nada y la gente estaba gritando, pidiendo ayuda, se tropezaban, se caían. Fue muy feo todo eso. Todo olía como a plástico quemado y picaba la garganta, fue muy horrible todo porque no sabíamos hacia dónde caminábamos ni qué teníamos enfrente, pero afortunadamente alcanzamos a salir y todo lo hicimos solos, no vimos ni a los militares ni a los policías que cuidan el Metro”, dijo María Elena, una de las que se intoxicó en la estación Barranca del Muerto.

“Se escuchó como una explosión, luego el vagón se paró un rato, como que se sacudió, y luego volvió a arrancar y cuando llegamos aquí ya todo estaba lleno de humo, pero empezó desde antes”, dijo Gerardo.

La falta de un cable de tracción de 750 volts en su sitio fue la causa del cortocircuito en la estación Barranca del Muerto de la Línea 7 del Metro, lo que provocó la suspensión del servicio en cuatro estaciones durante cinco horas, y que al menos 30 personas inhalaran humo y de ellas 18 fueran trasladadas al hospital.

Esto fue catalogado por las autoridades como un nuevo hecho “atípico”, ya que, desde la inauguración de la línea, en 1984, no había pasado algo similar. La fiscalía capitalina investiga el delito de daño a la propiedad culposo.

El director general del Metro, Guillermo Calderón, informó que fue a las 10:45 horas cuando el inspector de la estación detectó humo al interior de las vías, a 200 metros del andén de la estación con dirección a El Rosario.

Tras ubicar el punto de ignición, aplicó el extintor de polvo y a energizar de nuevo toda la línea; sin embargo, esto volvió a generar humo, por lo que fueron desalojadas 700 personas que se encontraban en vagones y andenes.