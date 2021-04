Otros 300 ancianos zapotecos se suman a amparo para recibir vacuna

Luego de que se interpuso un primer amparo a favor de 15 adultos mayores originarios de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, quienes buscan recibir lo más pronto posible la vacuna contra el Covid-19, otros 300 se sumaron en una acción similar ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, todos entre 68 y 98 años.

Edward Regalado Martín, abogado que emprendió la iniciativa y acompaña legalmente a los ancianos zapotecos, informó que la recolección de firmas se llevó a cabo este domingo en un terreno baldío, hasta donde los adultos mayores se acercaron siguiendo los protocolos sanitarios, por lo que este lunes presentarán los amparos ante el juzgado.

La primera lista de 15 ancianos se levantó el pasado domingo 4 de abril después de que Edward Regalado visitó Unión Hidalgo, ubicado en el Istmo de Tehuantepec, al percatarse que durante su estancia por los altavoces del pueblo se anunciaron varias muertes de adultos mayores, algunos bajo sospecha de Covid-19. Y sobre todo tras enterarse que el Istmo de Tehuantepec no está contemplado aún en la lista de las zonas que recibieron vacunas y tampoco se tiene una fecha para ello.

"Esta situación que logramos investigar nos preocupó mucho, porque en el documento difundido por el gobierno de México denominado: Estrategia Operativa de la Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del Covid-19, se publicó una lista de municipios activos en vacunación dentro de los cuales no se encuentra la población de Unión Hidalgo.", detalló el abogado.

"Nos dimos cuenta que los pueblos indígenas del Istmo están siendo discriminados al no recibir los adultos mayores ni una vacuna, cuando en la Ciudad de México la mayoría de los adultos mayores recibieron sus dos dosis. En Oaxaca, la información es muy obscura sobre la vacunación en el Istmo, esto nos indicó que era urgente exigir la vacunación para nuestra gente, por eso promovimos este primer juicio de amparo", explicó vía telefónica el abogado a EL UNIVERSAL tras el primer amparo.

En ese primer amparo lo ganaron los 15 adultos mayores dos días después de que se presentó ante el juez y durante la semana pasada le fue notificada la resolución a la Coordinación Estatal de la Estrategia de Vacunación "Correcaminos", al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y al secretario de Salud estatal, Juan Carlos Márquez Heine, para que suministren "lo más pronto posible la vacuna contra el virus SARSCoV-2 que ocasiona la enfermedad infecciosa Covid-19".

Edward Regalado Martín detalló que en esta semana les informarán sobre la respuesta del gobierno estatal y los encargados federales de la vacunación, por lo que confían que sea positiva y pronto se aplique a la población adulta mayor.