Outsourcing en el gobierno se termina: AMLO

Al asegurar que es ilegal e inmoral la subcontratación, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que los contratos de "outsourcing" que tenga en la administración pública federal se terminarán y el gobierno se hará cargo de pagarles a los trabajadores.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no puede presentar una iniciativa en contra de la subcontratación y que el gobierno federal mantenga ese esquema.

"Todo lo que pueda existir de subcontratación en el gobierno se termina, no puedo enviar una iniciativa (y permitirlo en el gobierno), no pero no creo que haya ningún problema para la regulación, no tenemos por qué tener intermediaros".

El presidente López Obrador expuso que la iniciativa que presentó el jueves de la semana pasada es para acabar con el abuso en este esquema de contratación.

"Se despedían a los trabajadores en diciembre para no darles sus prestaciones, aguinaldos y reporto de utilidades y los volvía a contratar en enero. Porque hay quienes no están de acuerdo, no les gustan. Los buenos empresarios tienen que atender bien a sus trabajadores y la mayoría de los empresarios lo hacen.

"Ahora con la pandemia a pesar de que cerraron sus negocios, algunos procuraron a sus trabajadores, actuaron con mucho humanismo, pero quienes tienen ese mecanismo de subcontratación fueron los primeros en despedir a miles de trabajadores".