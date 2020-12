"Outsourcing opera en Senado desde hace más de 20 años", dice Monreal

En el Senado de la República también opera un sistema de subcontratación o outsourcing para los trabajadores administrativos, de limpieza y seguridad, reconoció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

Inclusive dentro del servicio público, este esquema de contratación deberá regularse conforme a la legislación que se apruebe en la materia, pidieron senadores del PRI, PAN y PRD.

En entrevista en el marco de la última sesión presencial del Pleno, Monreal Ávila reconoció que el servicio de limpieza y algunos de vigilancia al interior del recinto legislativo de Paseo de la Reforma, es subcontratado a través de una empresa de outsourcing.

De legislarse esta modalidad de contratación, deberá regularse incluso en las instancias del gobierno o los poderes de la unión, como en el caso del Senado.

"Pues es parte de la legislación que tenemos que hacer. Y en efecto, en el Senado tienen 20 o 30 años con outsourcing, nunca lo hemos negado. Toda la parte de seguridad, la seguridad no sé cómo se contrata también a través de un mecanismo distinto, y los trabajadores de limpieza tienen más de 20 años en outsourcing", contestó a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.

"Es parte de la legislación que queremos modificar para que puedan tener mejores beneficios los trabajadores. Hay que ver la legislación. Lo que diga la legislación que hagamos, es lo que vamos a hacer", respondió cuando se le preguntó si será necesario que el Senado contrate directamente a los trabajadores.

El servicio de limpieza en la sede del Senado de la República está contratado a través de Fonatur Constructora S.A. de C.V. Desde 2019, por ejemplo, el PRD interpuso una proposición con punto de acuerdo para dar a conocer el contrato de outsourcing entre este órgano legislativo, así como el contrato entre la empresa y los trabajadores.

La solicitud la presentó el senador Miguel Ángel Mancera luego de que en 2019 una trabajadora de limpieza falleció de un infarto en las inmediaciones del edificio localizado en la colonia Tabacalera, antes de iniciar su jornada laboral.

En ese momento, por ejemplo, se cuestionó si los empleados de Fonatur Constructora S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria, respetaba los derechos laborales de su trabajadores.

EL UNIVERSAL reveló en su edición del jueves que Decoaro y Supervisión SA de CV, empresa que realiza limpieza en Palacio Nacional bajo el esquema de outsourcing ,a la cual se le han entregado más de 183 millones de pesos en contratos en el gobierno federal y que tiene denuncia de violaciones laborales.

La senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) consideró que el caso refleja la complejidad del tema outsourcing, el cual es un asunto complejo puesto que las grandes organizaciones tienen necesidad de muchos servicios.

"Hay que debatir con profundidad y seriedad. Lo esencial es que no haya demagogia y se busque el equilibrio para que se garanticen las condiciones de trabajo de acuerdo a la ley y que la economía funcione".

Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez (PAN) lamentó que en el propio Senado se vulneren los derechos laborales de los trabajadores puesto que los colaboradores de los legisladores están contratados bajo honorarios, lo que quiere decir que cada seis meses se les renueva el contrato.

"¿Cuál es la diferencia y por qué lo hacen? Para que no generen antigüedad, se les vulneran sus derechos pero es lo que Morena estableció como regla administrativa. Lo ideal sería que al regular el outsourcing, se respeten los derechos y considerar el papel de la inversión. Pero no hay que ser candil de la calle y oscuridad en la casa, el gobierno tiene que poner orden".