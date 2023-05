Paciencia, prudencia y no comer ansias, piden a Ebrard

A-AA+

PUEBLA, Pue., mayo 5 (EL UNIVERSAL).- Ante el emplazamiento que hizo el canciller Marcelo Ebrard a Morena para definir los tiempos de la contienda para la candidatura presidencial, los otros dos aspirantes morenista, Adan Augusto López Hernández, titular de Gobernación, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidieron paciencia, prudencia y no comer ansias.

En entrevista por separado tras asistir a la ceremonia por el 161 aniversario de la Batalla de Puebla, Adán Augusto López Hernández señaló que "hay que respetar los tiempos, yo respeto".

¿Qué le diría a los que dicen que ya se deben definir las fechas?, se le cuestionó.

"Paciencia y prudencia", dijo.

Mientras que Claudia Sheinbaum afirmó que "para todo hay tiempo" y que no hay que comer ansias.

"Sobre todo guardar la unidad, lo más importante es el proyecto y ahora estar con el presidente", expresó sobre los tiempos del partido.

Sheinbaum Pardo rechazó que exista riesgo de división en Morena por los dichos del canciller de definir los tiempos, "ya dije que la favorita es la 4T".

Tanto Claudia Sheinbaum como Adán Augusto López Hernández anunciaron disposición de asistir a acompañar a los candidatos de Morena a Coahuila y el Estado de México.

El titular de Gobernación afirmó que el lunes habló con el dirigente de Morena, Mario Delgado, "y me dijo que me invitaba acompañar a la candidata del Estado de México y al candidato de Coahuila".

¿Si va a ir, todos juntos o por separado?, se le preguntó.

"Si, algún fin de semana, algún domingo. Entiendo que iba a invitar y faltan cuatro fines de semana, pero sí, creo que el siguiente fin de semana voy a ir", respondió.