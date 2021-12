Paciente de ómicron está bien de salud y ninguno de sus contactos presenta contagio: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el primer contagiado con la variante ómicron detectado en México se encuentra bien de salud y en cuanto a sus contactos directos -dijo- prácticamente está descartado que hayan contraído la enfermedad de Covid-19.

"Va bien, como señalamos al inicio estamos hablando del caso de COVID con la variante ómicron, que fue identificado en México, fue un caso importado, no fue un contagio en México, es una persona que vive en Sudáfrica y ahí fue donde se contagió y como habíamos señalado desde el inicio esta persona voluntariamente decidió permanecer hospitalizada para evitar contagiar a sus contactos directos que son ocho personas, ninguna de ellas presentó contagio".

"La persona que estaba enferma, este hombre de 51 años, un empresario que vive y trabaja en Sudáfrica tenía síntomas leves, tenía fiebre, dolor de garganta, un poco de malestar general y no es esta la razón por la que se hospitalizó, para evitar los contagios".

En entrevista, al término de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en las instalaciones es de la 15 Zona Militar, el funcionario de Salud señaló que ese caso es el único confirmado con la nueva variante ómicron en el país.

"Hasta el momento es el único caso confirmado de ómicron. Como hemos comentado desde el 26 de noviembre establecimos un protocolo de vigilancia es una modificación del protocolo de vigilancia genética por laboratorio en donde aquellas personas que procedan de un país en donde ya se haya identificado omicron se tendrá un mayor índice de sospecha, cuando hay ciertos cambios en la detección, particularmente en la prueba PCR sugerentes de omicron se hace un proceso de secuenciación de genoma completo del virus, hasta el momento no hemos tenido ningún otro caso que esté en esa condición".

Sobre los contactos caso, el doctor Hugo-López Gatell dijo que prácticamente está descartado hayan adquirido esta variante. "Ya a esta fecha es prácticamente un hecho que no se contagiaron", dijo.