Pacificación no sería posible sin las Fuerzas Armadas, asegura SSPC

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- La pacificación del país no sería posible sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, y la modificación a la Constitución para que realicen tareas de seguridad hasta 2028, y no se trata de una militarización del país, señaló la secretaria de Seguridad Y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, al comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, de la Cámara de Diputados.

"Gracias a ustedes legisladores, hoy contamos también con un marco legal que permite a las Fuerzas Armadas regular su actuar en labores de seguridad pública, con estricto apego a los derechos humanos. Tuvieron que pasar 16 años para que esto fuera una realidad. Y con la creación de la Guardia Nacional, que hoy cuenta con más de 128 mil elementos. No se trata de militarización, es una acción que brinda certeza en las labores que realizan soldados y marinos para garantizar el derecho de los mexicanos a vivir sin miedo", comentó.

Refirió que de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2022, se han detenido 66 mil 452 integrantes de bandas delictivas, incluidos 6 mil 423 de organizaciones criminales, de los cuales 2 mil 459 son objetivos prioritarios.

También refirió que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) tendrá un aumento de 10.1% más para el próximo año, 8 mil 786.9 millones de pesos; y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamun-Df), 19% más que en 2022, es decir, 113 mil 849 millones de pesos, "en apoyo a los 2 mil 475 municipios del país".

Asimismo, solicitó la colaboración de todas las bancadas de la Cámara de Diputados para que legislen en materia de tala clandestina y extorsión, para que ambos delitos sean tipificados como graves, y así contribuir a reducir su incidencia.

"Por lo que hace a los retos, sería conveniente que la tala clandestina y la extorsión sean catalogados como delitos graves, lo que implicaría sanciones más severas para desalentar estas prácticas lesivas¨, solicitó a los diputados.

Detalló que el homicidio doloso se contuvo y ahora registra una disminución de 10 %; y en los 50 municipios con mayor incidencia de este delito donde aplicamos una estrategia específica, la reducción es de 12% de enero a octubre de 2022, respecto al mismo periodo de 2021. El feminicidio bajó 20.8% en comparación con diciembre de 2018.

El diputado Francisco Huacus Esquivel, del PRD, señaló que los esfuerzos de la SSPC son "opacados por el criterio unipersonal y errático del Presidente de la República, que solamente conlleva a un crecimiento exponencial de la violencia, derivado de la estrategia de "Abrazos y no balazos".

Añadió que en Michoacán, en la elección de 2021, se anularon los resultados de cuatro municipios por la intervención del crimen organizado. "Evitemos lo expuesto en las últimas semanas, sobre la peligrosa alianza entre el partido en el poder y operadores ligados a grupos criminales por financiamientos ilícitos", refirió.

Por su parte, Ivonne Pacheco Ortega, legisladora de MC, señaló que se necesitan instituciones de seguridad pública fuertes, transparentes e independientes, porque la militarización de la seguridad pública ya lleva muchos años, "demostrando que es una estrategia fallida".

"No existe una estrategia integral de alcance nacional, lo que existe son acciones improvisadas que parten de supuestos equivocados, y que no presentan evaluaciones periódicas, aunque se reúnan, saque la cuenta, por cuatro años, mil 400 y tantos días, a las seis de la mañana", aseveró.

La diputada, del PT, dijo que la oposición utiliza como estrategia de guerra negar los avances que se han tenido en el rubro de seguridad pública. "La incidencia delictiva ha venido disminuyendo, pero aún hace falta mucho por hacer, lo sabemos, por eso era importante que las Fuerzas Armadas siguieran participando en labores de seguridad hasta 2028".

Calificó como actitud facciosa e hipócrita que la oposición rechace dicha estrategia, "cuando en el pasado, cuando fueron gobierno, promovían desde esta misma Cámara que el Ejército y la Marina hicieran labores de seguridad".

Valeria Santiago Barrientos, diputada del PVEM, afirmó que existen retos como erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; respetar los derechos humanos; reformular el combate a las drogas; recuperar y dignificar los centros penitenciarios y, sobre todo, emprender la construcción de la paz.

"No podemos perder de vista que reparar el tejido social y construir una paz duradera no es tarea que pueda realizarse en unos cuantos años, se trata de un proceso que requiere tiempo y que implica transformar a una generación entera", refirió.

El diputado Carlos Iriarte Mercado del PRI, ofreció el apoyo de su grupo parlamentario, para fortalecer el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, ya que "reconocemos que ha hecho un gran despliegue, pero no así, hemos logrado que nuestros hogares se comprenda este planteamiento de coordinación de esfuerzos.

"La Guardia Nacional no lo puede todo, el esfuerzo que realiza el general Bucio al frente de la Guardia Nacional es encomiable, pero no o pueden todo, 128 mil, requeriríamos muchos más. Requieren el esfuerzo compartido de los tres órdenes de gobierno", explicó.

José Antonio García García, legislador del PAN, señaló que no hay resultados en materia de seguridad pública, y por el contrario, la seguridad se ha vuelto un caos, impunidad, "y cientos de problemas graves, que al día de hoy no se pueden resolver".

"A lo que usted debería venir a este recinto, lo digo con mucho respeto, no es un tema personal, sino es un tema de una institución, es a pedir una disculpa pública al pueblo de México, por el enorme fracaso que hay en seguridad.

Armando Corona Arvizu, de la bancada de Morena, dijo que la Guardia Nacional ha logrado tener presencia en todo el territorio nacional, y la ciudadanía se siente más segura y confía en los cuerpos de seguridad, porque de acuerdo al Inegi, tiene 74% de aceptación.

"Han bajado un 12.8% las víctimas de homicidio, ya que en este momento, yo me atrevo a decir, que la Cuarta Transformación ha logrado redoblar esfuerzos, y ha logrado que México tenga una certeza en nuestra seguridad", comentó.