Padrastro asesina a bebé de dos años a martillazos en Sonora

Manuelito de tan solo dos años de edad, perdió la vida al ser atacado por su padrastro. Testigos aseguraron que tenía sus bracitos desarticulados y fue golpeado con un martillo.

Los hechos habrían ocurrido alrededor de las 15.00 horas, pero la madre se dio cuenta de lo ocurrido alrededor de las 19.00 horas cuando regresó de trabajar este miércoles. Según testigos, cuando la madre del menor llegó a su vivienda ubicada en la cerrada de Villa de Corsa del Fraccionamiento Villas del Sur, su pareja no la dejaba entrar para que no viera a su hijo.

Vecinos la auxiliaron y al entrar a la casa, se percataron que el cuerpo del niño se encontraba inerte en una cama. Reportaron los hechos al 911 y resguardaron el lugar para que el agresor no huyera.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que un hombre de 20 años de edad fue detenido por haber privado de la vida al niño de dos años. La Policía Municipal y Estatal acudieron en respuesta a un llamado al 9-1-1. Elementos periciales de la Fiscalía de Sonora, acudieron al lugar e iniciaron una carpeta de investigación. "Si vives una situación de violencia familiar y te sientes en riesgo o conoces un caso, reporta de inmediato al 9-1-1", recomendó la dependencia de seguridad.



Fiscalía de Sonora inició las investigaciones

"La Fiscalía de Sonora condena se haya privado de la vida a un indefenso de 2 años, actuará contundente contra quien se compruebe científicamente sea el responsable", comunicó la institución. Al momento se encuentra detenido el padrastro, indicios lo ubican como probable responsable. A simple vista el menor presentó golpes en diversas partes del cuerpo. El hombre fue detenido por elementos de la policía municipal. Al sitio acudieron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de Servicios Periciales de la Fiscalía de Sonora para realizar entrevistas y recabar indicios.