Padres de Debanhi llegan a acuerdos con Rosa Icela Rodríguez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL). - Los padres de Debanhi Escobar sostuvieron un encuentro con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, quien se comprometió a pedir un informe general de cómo va el caso.

"Tentativamente nos fue bien. Estuvimos platicando toda la incertidumbre que hemos tenido sobre el caso de Debanhi, con la licenciada y al final de cuentas se llegaron a unos acuerdos a los que se compromete a solicitar todos los avances de la carpeta, a solicitar un informe general, a solicitar un antes y un después de todo lo que pasó en Nuevo León y todos los eslabones abiertos que dejó la Fiscalía de Nuevo León", manifestó don Mario Escobar al concluir el encuentro.

Dijo que es cansado tener incertidumbre y es lo peor que les puede pasar a víctimas como en su caso, detalló que la funcionaria también se comprometió a que se integren todas las periciales que se realizaron del 22 de abril hasta la fecha, por parte de todas las personas que coadyuvaron.

Entre ellas la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), la SSPC, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

"Y como la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado ese paso siguiente, entonces ya es momento de que den ese paso y de que se investiguen a todos los implicados en el feminicidio de Debanhi, con una perspectiva de género. Que se llame a todos los que se tenga que llamar.

"Que se solicite a todos los que estuvieron involucrados en las periciales de la exhumación, que se aporte todo lo que se tenga que aportar, y que esto ya directamente lo vea como un caso de feminicidio la FGR donde ya tengan un dictamen, no una opinión técnica, un dictamen médico forense", aseveró, acompañado de su esposa Dolores.

El señor Mario, comentó que fue de mucha utilidad para nosotros, y "bueno esperemos que todo, a lo que se está comprometiendo la licenciada, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que, en mayo del año pasado, cuando nos recibió ahí en la Séptima Zona Militar dijo que Cero Impunidad".

La señora Dolores señaló que la titular de la SSPC les brindó apoyo para que sigan adelante, "porque como nosotros le externamos, ya hace un año, un mes, y ocho meses que ha tenido la carpeta la Fiscalía y que no vemos ningún resultado... entonces se comprometió con nosotros".

En el transcurso de la tarde este jueves los papás de Debanhi acudieron a la FGR y no les permitieron ver los avances de la carpeta de investigación porque no estaba la Ministerio Público, ya que estaba en audiencia y se efectuará la reunión el próximo viernes.