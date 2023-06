Padres de familia exigen expulsar a alumno que desató balacera

A-AA+

LOS REYES LA PAZ, Méx., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Padres de familia de la Escuela Secundaria Federalizada 80 "Cuauhtémoc", del municipio de Los Reyes La Paz, exigieron a las autoridades aplicar mayores medidas de seguridad en el plantel, además de expulsar al menor que ayer hirió con una arma de fuego al conserje en el interior, cuando aparentemente pretendía dispararle a su profesora de matemáticas.

Un grupo de padres de los alumnos que acuden a clases a ese lugar protestaron frente al centro educativo ubicado en la comunidad de la Magdalena Atlipac, para solicitar a las autoridades escolares que no regrese a clases el estudiante que intentó asesinar a una mentora.

"Yo estoy de acuerdo que hagan la operación mochila, que hagan una revisión tanto como por parte de la familia y al entrar a la escuela", dijo Mercedes Hernández, una de las madres que se apostaron en la entrada del inmueble.

Aunque las clases se suspendieron hoy y mañana, luego del ataque que se registró ayer, algunos de los tutores de los menores que están inscritos en la escuela de nivel básico se organizaron para pedir que se garantice la seguridad de sus hijos.

"Hay muchos problemas aquí adentro por droga, alcohol, bullying, sobre todo el bullying, no queremos que nuestros hijos sigan sufriendo bullying, hay algunos maestros que les hacen bullying y pues también alumnos", comentó otra de las madres de familia.

"No queremos que regrese el niño que disparó, pero no nos dicen qué pasará con él, nos ocultan muchas cosas aquí en la escuela, entonces por eso venimos para exigir que nos den solución a la problemática que existe tanto adentro de la escuela, como afuera, porque la verdad no estamos tranquilos por lo paso ayer", expresó otra de las inconformes.

Así alumno desató balacera en secundaria

Este miércoles, un alumno de 13 años de edad, ingresó a la secundaria con un arma de fuego e intentó asesinar a una maestra de matemáticas, pero el conserje del plantel se dio cuenta de lo que pretendía hacer y lo evitó, forcejeó con él, se accionó la pistola y recibió un balazo en una pierna.

El alumno fue detenido por policías municipales, trasladado al Ministerio Público, pero la Fiscalía General, Justicia del Estado de México, informó que el menor fue liberado y quedó bajo el cuidado de sus padres.

"Esta Institución hace del conocimiento que por tratarse de un menor de 13 años y pertenecer al grupo etario uno, como establece el Artículo 5 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, no se le puede imponer medida de internamiento, en consecuencia, procede decretar su libertad y dejarlo bajo el cuidado de sus padres", dio a conocer en un comunicado.

Al menor le fue asegurada un arma de fuego, tipo escuadra, calibre 9 milímetros, un cartucho útil calibre .380, cuatro casquillos de 9 milímetros percutidos y una ojiva.

Los padres de familia exigieron que el responsable del ataque sea expulsado de manera definitiva del plantel porque representa un riesgo para toda la comunidad escolar y que se lleve a cabo el "operativo mochila segura" en el plantel.

El grupo de padres de inconformes fue atendido por directivos de la escuela, y luego de más de una hora de diálogo acordaron que a partir del próximo lunes 5 se efectuará "operativo mochila segura", además de que se reforzará la seguridad por parte de la Policía Estatal.

Autoridades señalaron que el Consejo para la Convivencia Escolar (Convive) brindará apoyo socioemocional a la comunidad estudiantil, al personal docente y padres de familia.

Mientras que los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM) apoyará y dará seguimiento permanente al estado de salud del conserje, quien fue reportado fuera de peligro.

El comisario de Los Reyes La Paz, Jorge Labastida, dijo que el operativo "mochila segura desde casa" se realiza con la autorización de las autoridades educativas, consejos de padres de familia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la corporación local.

"Se hace un registro, se hace un calendario y se hace de manera sorpresiva. No se puede realizar si no hay presencia de padres de familia porque son los testigos del operativo de seguridad", explicó.

El titular de la Policía de Los Reyes aclaró que el dispositivo no se lleva a cabo después del incidente que se presentó en la secundaria "Cuauhtémoc", sino que es una labor que se inició desde que entró en funciones la alcaldesa priista Cristina González, el 1 de enero del 2022.