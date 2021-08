Padres de familia impulsan en Twitter "vacuna para estudiantes"

Mediante pancartas, padres de familia de diferentes entidades de la República pidieron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, detener el regreso a clases hasta que los menores sean vacunados contra Covid-19.

Con el hashtag #VacunaParaEstudiantes, los tutores publicaron imágenes en redes sociales con reclamos hacia la administración federal, por forzar un regreso a las aulas este 30 de agosto, pese a que la Secretaría de Salud (Ssa) ubicó este viernes a siete entidades en color rojo del semáforo epidemiológico, 15 en naranja, nueve en amarillo y sólo una en verde.

"Los padres no estamos de acuerdo en que nuestros hijos regresen a la escuela si no están vacunados" y "sin vacunas no hay regreso seguro para los estudiantes", son sólo algunos de los reclamos en los que los padres, en compañía de sus hijos, posan en Twitter con reclamos para la dependencia encabezada por Delfina Gómez.

Apenas este jueves, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que desde la Ssa no habrá impedimento para que los menores retomen sus estudios de manera presencial.

Aclaró en la reunión virtual con los mandatarios que conforman la Conferencia Nacional de Gobernadores que, incluso si las entidades se encuentran en color rojo del semáforo epidemiológico, éstas podrán iniciar el ciclo escolar 2021-22, al ser la educación una actividad esencial. "El sector educativo tiene una alta prioridad análogo y de hecho, conceptualmente, el mismo de las actividades esenciales que habíamos considerado en la jornada de sana distancia... es una actividad esencial, de modo que no está sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el semáforo rojo", dijo.

Lo anterior se suma a las declaraciones hechas por el presidente López Obrador, quien este mismo viernes se pronunció al respecto y urgió a regresar a clases, pues "ya no podemos tener a los niños encerrados, o dependiendo por entero, por completo del Nintendo".

Anteriormente ha dicho que las razones por las que un amplio sector de la población se niega al regreso a las aulas es "por desconocimiento" o por "intereses creados".