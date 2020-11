Padres de los 43 exigen castigo para capitán

Los padres y madres de los 43 estudiante de Ayotzinapa desaparecidos advirtieron que no permitirán que José Martínez Crespo, capitán del Ejército, sea liberado por un acuerdo entre militares y pidieron al juez Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, Estado de México, que actúe sin temor y lo vincule a proceso.

"El hecho de que se haya entregado de manera pacífica no lo exime de sus responsabilidades (...) no es justo que de manera mañosa o por acuerdo entre militares pueda quedar libre", dijo el vocero de los familiares de los 43, Felipe de la Cruz.

En conferencia de prensa virtual, los padres de las víctimas pidieron al juez que lo vincule a proceso porque existen pruebas que lo relacionan con el crimen organizado y denunciaron que el capitán podría quedar en libertad porque sólo se le acusa por el delito de delincuencia organizada y exigieron que se le implique directamente en la desaparición forzada de los normalistas.

Los afectados reprocharon que el Ejército esté desobedeciendo el compromiso que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que entreguen toda la información sobre la actuación de los militares de esa madrugada de 2014. El capitán Crespo es el primer militar detenido por la desaparición de los 43 normalistas.

Clemente Rodríguez, padre del normalista Christian Rodríguez, explicó que el capitán Crespo es clave en la desaparición de sus hijos, ya que el militar encabezó los recorridos esa madrugada y recibió información directa y en tiempo real sobre los ataques por los reportes del C4.

Además, dijo don Clemente, el capitán recibió la información del militar que estuvo esa noche en el puente de El Chipote, de donde se llevaron a la mayoría de los estudiantes.

Desde las primeras investigaciones el nombre del capitán Crespo salió a flote: "Ustedes se lo buscaron. Querían ponerse con hombrecitos, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen.

"Den sus nombres reales, verdaderos porque si dan uno falso nunca los van a encontrar", le dijo el militar al grupo de normalistas sobrevivientes que se refugiaron en la clínica Cristina tras los ataques.

Mario González, padre de César González, exigió al Presidente que cumpla con su compromiso de impunidad cero.

Subrayó que el Ejército se está resistiendo a cumplir el compromiso del Presidente de entregar toda la información del caso, como los reportes del C4 y las bitácoras de la noche del 26 y la madrugada del 27: "El Ejército se está yendo por la libre, no ha entregado la información que se le ha solicitado, sólo entregan lo que ellos quieren", dijo.

Advirtió que no van a permitir que por acuerdos entre la cúpula del Ejército, el capitán Crespo quede en libertad.