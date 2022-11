Padres de los 43 normalistas acusan engaño del gobierno de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa insistieron en que, con pruebas científicas, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les diga la verdad sobre la desaparición de los jóvenes.

Los padres de un normalista, quienes pidieron no revelar su identidad, comentaron a EL UNIVERSAL que las autoridades los están engañando.

"Lo mismo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, es lo mismo que querían hacer ellos, engañarnos con mentiras (...) Muchas personas nos dicen que el Gobierno nos va a dar otra verdad histórica, pero teníamos la esperanza de llegar a la verdad, pero por lo que vemos, quieren hacer las cosas a la carrera y sin pruebas. Todos los gobiernos son iguales.

"Nos preocupa que termine este Gobierno, según ahora nos dicen que tienen la disposición de llegar a la verdad, pero estamos con tantas cosas y ahora que, en otro, gobierno, la situación empeoraría. Nos preocupa, vamos a seguir exigiendo, no es que no queramos aceptar que nuestros hijos están muertos, es que no hay pruebas, necesitamos pruebas científicas", expresaron los papás a El Gran Diario de México.

Cuestionados sobre las declaraciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que puso en duda las pruebas presentadas por el subsecretario Alejandro Encinas, expresaron que en los próximos días darán un mensaje.

El lunes, los integrantes del GIEI manifestaron que no es posible saber el origen y autenticidad de los mensajes de WhatsApp que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que encabeza Encinas, utilizó como base en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los expertos del GIEI revelaron inconsistencias en los presuntos mensajes de WhatsApp de los Guerreros Unidos que revelaron nueva información sobre la desaparición y destino de los estudiantes.

Dijeron que no es posible verificar el celular de donde se habrían emitido los mensajes porque hay diferencias en la escritura y no hay coherencia en "las palomitas azules", pues algunos envíos se habrían hecho en octubre del 2014, pero esta función de la aplicación fue incorporada hasta noviembre de ese año.