¿Padres que agredieron a maestra en Edomex quedarán libres?

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- Ayer martes se difundió el video de una pareja de padres de familia de un niño, alumno del kínder "Frida Kahlo", en Lomas de Cuautitlán, agrede físicamente y amenaza a una de las maestras de la escuela.

En el video se observa que la madre del menor increpa a la maestra, a quien jala del cabello. Según una cocinera de la escuela, testificó que el padre del niño amenazó a la profesora con un arma de fuego, aunque esto no se ve en el video.

La maestra asegura que los padres la obligaron a pedirle perdón al niño de rodillas. Roselia, la empleada de la cocina, denunció que salió al oír los gritos de auxilio de la maestra, pero también fue encañonada con un arma por el padre del niño, quien además le exigió le diera su celular, pero no llevaba teléfono.

La pareja, identificada como Jesús y Laura, acudieron a la escuela a reclamar que su hijo de tres años había sido agredido, porque traía una marca café en el brazo, que no era un moretón, relató la maestra, quien por ausencia de una profesora de kínder, le había tocado cuidar a ese grupo, sin embargo, aseguró que nunca tocó al niño porque no hubo motivo para hacerlo.

Según las primeras versiones del hecho, los padres del niño acudieron por su propia voluntad a la agencia del Ministerio Público, donde en este momento rinden su declaración, informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Al parecer, los padres del menor denunciaron a la maestra por maltrato infantil, ya que el niño asegura que "ella es la mala". Autoridades de la Fiscalía mexiquense afirmaron que al presentarse de forma voluntaria y no haber orden de aprehensión, la pareja podría salir libre una vez que rindan su declaración.

Padres que golpearon a maestra en kínder de Cuautitlán, libres, pero no impunes

Ante estas declaraciones, el abogado penalista Gabriel Regino hizo un análisis de los delitos por los que podrían ser detenidos los padres del menor. "En el Código Penal del Edomex no se castiga el delito de amenazas porque no existe. ¿Podrían quedar entonces en libertad los agresores? La respuesta es no", señaló el litigante.

La madre sería imputada por lesiones, pero como no son de gravedad, pues tardarán en sanar menos de 15 días. Sin embargo, como la pareja actuó de común acuerdo, la Fiscalía del Edomex puede fincar "lesiones con ventaja".

Regino explicó que por haber hincado y amenazado con arma de fuego a la maestra, los padres pueden ser acusados de "ataque peligroso y la pena es de dos a 5 años de prisión e igualmente se puede imputar a ambos padres. En el caso de que el arma fuera de juguete, la pena es la misma".

Además, en caso de que la denuncia por maltrato infantil resulte falsa, pueden ser imputados por un delito más. Al final, la Fiscalía podría imputarles incluso tentativa de feminicidio, pero en el criterio de Regino, esto no debería de proceder.

"Tendrían que ser citados a una audiencia inicial para el comienzo de su proceso y aquí entran otras variables en juego", indica Regino, quien también señala que en última instancia "la Fiscalía podría pedir la Prisión Preventiva Justificada al menos para el agresor, por el riesgo que representa para la víctima y la sociedad. Para este último supuesto, debe integrar carpetas por las otras amenazas que el padre hizo a otras personas".