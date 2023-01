Padres y alumnos viven caos por beca Benito Juárez en Prepas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Padres y estudiantes de Preparatorias de la UNAM señalan que prevalece un caos en los trámites para ser integrados al programa social de las Becas para el Bienestar en educación media superior.

Los alumnos y los padres señalan que han tenido que formarse durante horas para realizar el trámite, aunado a la gran cantidad de alumnos que se encuentran en el lugar, ubicado en calzada Chivatito y Alencastre, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

"Hoy tocó a la prepa 1 y mi amiga me comentó que fue todo un caos ..llegaron 12 y salieron 5 de la tarde, incluso solicitaron tira de materias firmada por el dirección", comenta la madre de un estudiante de la Prepa 1 de la UNAM que ayer tuvo que realizar el trámite para que su hijo obtenga el beneficio económico que se les otorga a los jóvenes.

Otro de los padres de familia asegura que tuvo que formarse durante horas para realizar el trámite. "Mi sobrina de la P1 le tocó el turno 2359, así es que hay que armarse de paciencia porque igual llegó a la 1 y salió a las 10pm", comentó.

Esta mañana de martes, los padres y sus hijos se manifiestan sobre Chivatito en demanda de que sean integrados a las becas del Bienestar. Durante esta semana serán atendidos los alumnos de la UNAM.

---¿De cuánto es el monto de las Becas Bienestar?

La beca es de $800 (ochocientos) pesos mensuales, que serán entregados a la becaria o becario de manera bimestral, es decir $1,600 (mil seiscientos) pesos.

¿Cuándo se paga la beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria?

Los bimestres que están sujetos a la entrega de la beca son:

Enero – febrero

Marzo – abril

Mayo – junio

Septiembre – octubre

Noviembre – diciembre

El tiempo máximo que un becario puede recibir la beca es de hasta 30 meses a partir de su ingreso a la Educación Media Superior. No habrá apoyos retroactivos.

---Requisitos para la Beca Benito Juárez 2022 nivel medio superior

Ser alumno/a con inscripción en el periodo escolar vigente de IPEMS de modalidad escolarizada o mixta, o en una IEMS de modalidad escolarizada pertenecientes al Sistema Educativo Nacional.

No gozar de otra beca para el mismo fin otorgado por alguna dependencia o institución de la Administración Pública Federal.