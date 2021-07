Padrón de telefonía móvil es invasivo y Corte debe ponerle un freno: Inai

La creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que establece, entre otros aspectos, incluir los datos biométricos de las personas usuarias de este servicio, es invasivo a la privacidad, por lo que hay optimismo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ponga freno.

Así lo afirmó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas, al participar en la mesa redonda "Datos Biométricos de la Telefonía Celular".

"Yo quiero demostrar, como parte de un Pleno, optimismo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación vaya a ponerle freno al desaguisado en términos de la mala construcción; yo no niego que cabe que se haga un registro, desde luego que es conveniente o indispensable, siempre y cuando solo se comprometan los datos que pudieran merecer una identificación o una consideración para identificar al usuario, pero no en un término tan invasivo a la privacidad, como en este caso puede resultar esta desproporción", manifestó.

El comisionado sostuvo que si bien, el gobierno federal debe implementar medidas para hacer frente a la inseguridad pública, no se debe hacer desnaturalizando las funciones constitucionales encomendadas a organismos como el Inai y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

"Nosotros no estamos negando que el Estado mexicano pueda, desgraciadamente ante una incapacidad para resolver la inseguridad pública y peor aún la que se ha venido normalizando como inseguridad violenta en zonas enormes del Estado, casi en todo el Estado mexicano incluso y que haya mecanismos de emergencia, claro que cabe, pero el asunto es que no se puede desnaturalizar la esencia de las funciones constitucionales [...] al Inai le tocan unas competencias y al IFT otras", aseveró.

Acuña Llamas recordó que el Inai es la máxima autoridad administrativa en la protección de datos personales, y es la única autoridad habilitada y legitimada para defender los datos entre particulares. Por ese motivo, rechazó la implementación del Panaut, al considerar que se trata de una base de datos "peligrosísima" que puede ser utilizada para ejercer medidas policiacas, de persecución y de instigación social.

Por su parte, Isabel Davara, socia del Despacho Davara Abogados, comentó que los datos biométricos son datos especiales que se refieren a características biológicas como el reconocimiento de voz, facial y huellas digitales, son absolutamente irremplazables y únicos de las personas.

"Son datos que pueden llevar a una peligrosidad enorme de chantaje, localización de personas [...] con esta reforma la operadora -de telefonía- le va a dar al IFT un montón de datos biométricos y éste va a tener una mega base de datos de identidad", aseveró al destacar que el Panaut podría convertirse en la base de datos más codiciada, pero, al final, los más desfavorecidos terminarán sin una línea telefónica.

Finalmente, la senadora Xóchitl Gálvez consideró que el Panaut es una reforma a la ley que es excesiva.

"Que se den el lujo de pedirte tus biométricos, tu iris, la forma de tu cara es un exceso para poder conseguir una línea telefónica y se viola el principio de presunción de inocencia, porque en el momento en que un Ministerio Público o la Fiscalía acceda a tus datos personales simplemente porque hay un celular que está a tu nombre que está involucrado en un delito o si te asaltaron, ya te están involucrando en un posible delito sin el consentimiento de un juez, eso es muy grave", advirtió.