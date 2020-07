Pagan 135 mdp a médicos cubanos que apoyaron en CDMX

La participación de 585 médicos cubanos en la Ciudad de México para atender a pacientes Covid-19 ha concluido y ya están de regreso en su país, confirmó la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, quien de igual manera aseveró que se le pagó a esta delegación 135 millones de pesos por las actividades que realizaron en la capital.

"Estos 135 millones de pesos fueron los que se consideraron para el convenio, que incluye todas estas actividades (...) capacitación, investigación, compartir protocolos, buenas prácticas, monitoreo de terreno epidemiológico y también un conjunto de acciones, digamos, de asesoría técnica", expresó.

Pese a que hay posibilidad de renovar el acuerdo, señaló que por ahora éste ha terminado.

"Estamos muy contentos y agradecidos. Nos parece muy importante la solidaridad no sólo de ellos, sino de todos los trabajadores de la salud que han estado comprometidos en esta lucha contra el Covid", dijo.

Destacó que la participación de los médicos cubanos fue muy importante, porque llegaron a reforzar el número de personal médico.

"No solo fueron ellos (...) la Ciudad ha contratado a más de 2 mil trabajadores de la salud para fortalecer su capacidad de respuesta, y muchos vienen de otras entidades federativas, entonces estos profesionales que se incorporaron han sido muy importantes para la atención en la ciudad y estamos profundamente agradecidos", manifestó.

"Ustedes saben que en el país y en la Ciudad no hay suficientes médicos especialistas, por lo tanto, las convocatorias están abiertas y seguimos contratando", concluyó.

El 8 de mayo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre el arribo de los especialistas cubanos para apoyar en la crisis de salud, y afirmó que se les pagaría como a cualquiera y su estancia sería gratuita con apoyo del sector hotelero.