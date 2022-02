Pagan 200 pesos a quienes se vacunen contra Covid

TIZIMÍN, Yuc., febrero 15 (EL UNIVERSAL).-Desde el lunes pasado, el Ayuntamiento panista de este municipio del oriente de Yucatán comenzó a pagar 200 pesos por persona de más de 40 años de edad que fuera a vacunarse contra el Covid-19, siendo el primer municipio de los 106 del estado que gratifica con dinero con tal de que la gente se inmunice.

Lo anterior obedece a que la misma administración panista de Pedro Cohuó Suaste documentó que la mayor parte de los habitantes de la región oriente con más de 40 años de edad se mantenían como gente rezagada en la vacunación, al parecer porque viven en zonas rurales o porque bien prefieren no perder un día de trabajo por ir a vacunarse.

El alcalde de Tizimín, Couoh Suaste, informó que no se trata de "un premio" sino de un apoyo económico que motive a la población rezagada a protegerse e iniciar su esquema de inmunización.

"Es motivar a la gente a que, bueno, esa persona que vive en Colonia Yucatán, en El Cuyo o en Dzonot Carretero o en Popolná pues pague su pasaje vengan a Tizimín (la cabecera municipal) y con esos 200 pesos pueda recuperar los gastos para venir a vacunarse e iniciar su esquema de vacunación", expuso el funcionario municipal.

"No se trata de premiar, al contrario, no es un pago es que nosotros queremos que el 100 por ciento de los tizimileños tengan su esquema de vacunación", remató.

Couoh Suaste explicó que la medida se implementó buscando que el mayor número de habitantes estén protegidos contra el Covid-19.

Se pretende alcanzar la cobertura universal en el municipio yucateco con más extensión territorial y 86 comisarías que es Tizimín, ubicado al oriente del Estado, acotó.

"Ahorita tenemos el problema de que queda 2,3, 5 personas por comisaría que no se han vacunado, pero también se da el caso en Tizimín, por ejemplo, en la ciudad donde hay gente que gana mil o 1,200 pesos a la semana, si tienen que perder el día o les van a descontar el día con tal de que vaya a vacunarse pues hay quienes no pueden darse ese lujo".

El alcalde de la ciudad de los Reyes informó que esta campaña se mantendrá, al menos, por quince días.

Posteriormente, se evaluarán los resultados con la opción de prolongarla por más tiempo e incluir otros rangos de edad, se concluyó diciendo.