Pago triple para beneficiarios de la Beca Rita Cetina

Durante enero de 2026 inició la entrega de tarjetas del Bienestar a familias que realizaron su registro a la Beca Rita Cetina de secundaria en septiembre del año anterior.

Este proceso genera dudas entre los nuevos beneficiarios sobre el monto del primer depósito y si este corresponde a uno o varios bimestres acumulados.

La Beca Rita Cetina opera con cinco dispersiones por ciclo escolar, cada una correspondiente a un bimestre.

De acuerdo con publicaciones especializadas sobre el calendario de la beca, los estudiantes que recibieron su tarjeta en enero de 2026 tendrán un pago acumulado de 5,700 pesos en la dispersión de febrero. Este monto se compone de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre de 2025 (pendientes) más enero-febrero de 2026 (bimestre corriente).

Este pago "triple" no se aplica a todas las familias beneficiarias, sino principalmente a quienes se incorporaron recientemente al programa y recogieron su tarjeta del Bienestar durante enero. El objetivo es regularizar los apoyos que no se entregaron en meses previos debido a retrasos logísticos en la distribución de plásticos.

La Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria opera de forma bimestral con un pago base de 1,900 pesos por familia, además de 700 pesos extra por cada hijo adicional inscrito en secundaria. En consecuencia, una familia con un hijo recibirá 1,900 pesos por bimestre, mientras que con dos hijos el monto sería 2,600 pesos, y así sucesivamente.

El calendario anual del programa contempla cinco períodos de pago: enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, septiembre-octubre y noviembre-diciembre; los meses de julio y agosto no generan pago por considerarse período vacacional.

Este programa se integra al conjunto de Becas para el Bienestar que en 2026 beneficiarán a más de 22 millones de estudiantes desde educación básica hasta superior en todo el país, según datos oficiales del portal del Gobierno Federal.

Mientras las familias esperan la confirmación oficial de la Coordinación Nacional, la información disponible indica que aquellos estudiantes que comenzaron a recibir la Beca Rita Cetina este año verán reflejado en su tarjeta el pago de 5,700 pesos correspondiente a tres bimestres acumulados, lo cual les permite ponerse al corriente con los apoyos federales para el ciclo escolar 2025-2026.