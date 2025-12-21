Paisanos huyen de EU, pero los extorsionan aquí

Ciudad de México.- Cientos de miles de paisanos iniciaron su retorno a México para las fiestas decembrinas en medio del creciente acoso, redadas y deportaciones contra migrantes impulsadas por el presidente Donald Trump en Estados Unidos, pero también ante la violencia en carreteras y poblaciones mexicanas, sumado a las extorsiones de autoridades de los tres niveles de gobierno que cobran lo mismo en retenes que en garitas y aeropuertos, con mordidas y extorsiones que van de los 200 a los mil dólares por familia.

El retorno a México vía carretera se ha convertido en un turismo de "alto riesgo", destacan los paisanos, quienes en redes sociales intercambian experiencias, se encomiendan a la Virgen de Guadalupe y denuncian que en ocasiones son detenidos hasta en ocho retenes lo mismo de la Guardia Nacional, supuestos agentes de la FGR, de las fiscalías estatales, militares, así como policías estatales y municipales que buscan una tajada de los ahorros, remesas y regalos que traen a sus familias.

"Venimos huyendo del acoso del ICE ordenado por Donald Trump en Estados Unidos, y en lugar de que nos reciban como los supuestos héroes que decía López Obrador, acá estamos más jodidos entre las extorsiones de autoridades y el crimen".

Así lo señaló el paisano Javier Medina, quien viajó en su camioneta desde Austin, Texas, hasta el municipio de Huanímaro, Guanajuato, junto con su esposa y sus dos hijos y quien considera ya no regresar el próximo año, porque sale más caro dar mordida a tanto delincuente con y sin uniforme.

"Es una burla que exista el programa Héroes Paisanos y apenas te dan el folleto, entras a México y ya te están extorsionando o asaltando", resaltó.