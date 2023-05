PAN acusa probable desvío de recursos destinados a escuelas

A-AA+

El diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN) propondrá que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), un informe sobre los recursos ejercidos para el mantenimiento de la infraestructura educativa en cada entidad federativa, desde 2018.

Advirtió que podría haber un desvío de recursos, porque lo destinado a dicho rubro no alcanza para dar mantenimiento a alrededor de 258 mil escuelas públicas en el país.

"Lo que queremos es que expliquen en qué se están gastando el dinero destinado para el buen mantenimiento de las más de 258 mil escuelas públicas que hay en todo el país, y que van desde nivel preescolar hasta bachillerato. No queremos estar ante un nuevo caso de desvío de recursos", advirtió.

Oficina de Presidencia con más presupuesto que escuelas

Denunció que el gobierno federal destina tres veces más presupuesto a la Oficina de la Presidencia que a la conservación de todas las escuelas públicas, lo cual va en detrimento de la calidad de la educación.

"Es inaudito que la Oficina de Presidencia tenga tres veces más presupuesto que lo destinado al mantenimiento de infraestructura educativa de todo México. La Oficina de la Presidencia tiene 875 millones 520 mil 230 pesos mientras que, en mantenimiento de infraestructura, la SEP tiene solo 275 millones 571 mil 987 de pesos", lamentó el legislador panista.

Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe tomar como prioridad el presupuesto destinado a la educación y la infraestructura de los planteles, porque "los niños merecen estudiar en lugares dignos y seguros".

El legislador explicó que tan solo en lo que va del año, la Alcaldía Benito Juárez, de donde es representante, ha recibido más de un centenar de solicitudes de atención a escuelas públicas en la demarcación, las demandas van desde desazolve, cambio de tuberías, hasta reparación de grietas en los salones y servicios de mantenimiento, que de no realizarse pondrían en riesgo la integridad de los alumnos, entre otras.

"El Instituto de la Infraestructura tiene los recursos para hacer frente a las necesidades de la comunidad escolar y la SEP tiene la facultad para tomar medidas y que se ejerza el recurso de manera transparente y responsable, la exigencia ciudadana es saber cómo y en qué se están gastando el dinero".