PAN acusa retraso en compra de medicinas

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados acusó que habrá retraso en las licitaciones internacionales para la compra de medicamentos, por lo que provocará escasez en hospitales.

En un comunicado, el diputado federal panista Éctor Jaime Ramírez Barba, aseguró que el calendario de licitación para surtir medicamentos en 2021 marcaba que desde diciembre pasado se debieron haber firmado los contratos, sin embargo, la Secretaría de Salud pospuso la fecha y, primero dijo que sería en enero, luego la cambió para febrero, lo cual llevará obligadamente a que las medicinas se surtirán en los hospitales públicos hasta después del segundo trimestre del año.

Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, explicó que desde el inicio de este gobierno la característica ha sido la pésima planeación en las compras de medicamentos y otros insumos para la salud, teniendo como resultado un gran desabasto, agravado a lo largo del año pasado por la pandemia.

"Estamos en la antesala de una catástrofe de graves dimensiones para los enfermos que dependen de sus medicinas. A pesar de que, de acuerdo con declaraciones del Presidente, ya se hizo un pago de 966 millones de dólares", dijo el diputado panista.

Fue así que, ante la incapacidad manifiesta y evidente desesperación, el Presidente de la República decidió que las compras del sector salud se realizaran de forma consolidada, a través de organismos internacionales.

Ramírez Barba recordó que muestra de esa desesperación, el 23 de mayo de 2019, el Secretario de Salud firmó un acuerdo de colaboración con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en materia de abasto de medicamentos.

A partir de ese momento el gobierno federal le cedió "irresponsablemente" a ese organismo sin experiencia ni capacidad logística, la facultad de celebrar las licitaciones para comprar los medicamentos que se usan en el sistema de salud en el periodo de 2021 a 2024.

"El Presidente pensaba que podría comprar más barato y seguir culpando a la industria nacional del desastre en el sistema de salud, pero solamente lo que provoca es traer más sufrimiento a los mexicanos porque este año viene un nuevo desabasto de medicamentos por la mala gestión federal", precisó.

El también Secretario de la Comisión de salud de la Cámara de Diputados indicó que tiene conocimiento del retraso en la licitación de medicamentos a cargo de la UNOPS, la cual debería estar formalizada para el 18 de este mes, pero se ha anunciado que se pospondrá nuevamente hasta febrero.

Todo lo anterior afectará el calendario de entrega a México, el cual estaba programado para mayo que ya de por sí era muy tarde, pero ahora, es probable que las medicinas no lleguen a lo largo del primer semestre del año y los hospitales públicos corren el grave riesgo de no contar con medicinas para atender a los enfermos.

Ramírez Barba aseguró que a la fecha, apenas se asignó el 25% de los contratos para las 267 "claves prioritarias" que tienen patente, pero no se han firmado para el resto, por lo tanto, tampoco se asegura la entrega para ningún medicamento. El 75% restante de las claves de medicamentos por licitar sigue pendiente y sin solución a la vista.

La situación es incierta porque las instituciones federales solo pudieron ampliar contratos de emergencia para el 30% de las claves que se adquirieron durante 2020, por lo que hay incertidumbre respecto a cómo se va a surtir el 70% restante de los medicamentos e insumos que se ocupan en el sistema de salud durante 2021.

