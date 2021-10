PAN alista "batalla" contra Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal

La dirigencia nacional y los grupos parlamentarios del PAN en el Congreso de la Unión adelantaron que van en contra de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2022 y definieron que hay temas que no son aceptados como el endeudamiento de 848 mil 807 millones de pesos y que son 146 mil 681 millones de pesos más que el año en curso.

Entre otros temas no aceptados también señalaron la legalización de los "autos chocolate", la acotación a la deducibilidad en las donaciones y el "terrorismo fiscal" que se busca con la inscripción de los jóvenes al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En conferencia de prensa, el líder nacional del PAN, Marko Cortés; la secretaria general de este partido, Cecilia Patrón; y los coordinadores parlamentarios, el diputado Jorge Romero y el senador Julen Rementería, anunciaron que están en contra de estos dictámenes y darán la batalla por tratar de evitar que este tipo de acciones sean avaladas.

Los panistas se quejaron de que el Paquete Económico fue redactado en la Secretaría de Hacienda y es una burla para el Poder Legislativo, además que las diputadas y diputados del oficialismo lo aceptarán como si fueran oficialía de partes.

"Está bien, insiste la 4T y sus legisladores en ser un tapete del Poder Legislativo y acabamos con estas micro, mini modificaciones", indicaron.

El líder de los diputados en San Lázaro, Jorge Romero, dijo que no pueden estar de acuerdo con lo que se va a discutir porque en la propuesta hay abusos y algunos que se mantienen desde que empezó la 4T.

Son abusos que no pueden permitir y "que son tantos que nosotros consideramos que en su conjunto es un paquete de ingresos con el que no podemos ir a favor", señaló Romero.

Anunció que solamente Acción Nacional ya tiene 150 reservas y entre toda la oposición podrían llegar a tener hasta 500 propuestas de modificación a los tres dictámenes que se debatirán este lunes.

"No podemos estar a favor de que haya un terrorismo fiscal, como ya se dijo, en donde a chavitos que están en sexto de prepa se les pida que se obliguen a formar parte de un Registro Federal de Contribuyentes; uno es un contribuyente cuando empieza a contribuir y eso empieza cuando se integra una población económicamente activa.

"Si bien los de la 4T están queriendo descafeinar su intención original que era obligarlos a registrarse y de no hacerlo multarlos, si bien ya se la están pensando, quieren mantener el que se tenga uno que registrar. Eso nosotros consideramos como un exceso absoluto. Eso casi lo podríamos equiparar a cuando este gobierno le pide a toda la gente sus datos biométricos. A qué le vas a pedir a un jovencito, jovencita de 18 años, que te infle un registro federal cuando todavía no es contribuyente.

"Segundo, como ya se dijo, los diputados de Morena dijeron que el Presidente en un decreto, estando allá en Ensenada, pretendía a cambio de dos mil 500 pesos por vehículo prácticamente regularizar todos los coches en las entidades de la frontera norte, más Baja Sur.

Para nosotros esto es un golpazo en el hígado a la industria automotriz, una de las más pujantes en nuestro país, que formalmente contribuyen para los ingresos de este país, y es darles, insisto, una absoluta cachetada. Es el segundo punto en donde nosotros no podemos coincidir", declaró el líder panista en San Lázaro.

Por su lado, Marko Cortés señaló: "En su proyecto de ingresos para 2022, contempla un endeudamiento interno neto por 848 mil 807 millones de pesos, que son 146 mil 681 millones de pesos más de los que se tuvieron en el 2021. De acuerdo con el más reciente cálculo del Fondo Monetario Internacional, López Obrador deja en el 2024 a nuestro país un endeudamiento de 61 por ciento, como porcentaje del PIB, esto es decir, 13.6 por ciento más de lo que recibió de parte del gobierno de Peña Nieto".

Cecilia Patrón explicó que "Acción Nacional está del lado de la gente, está preocupada por lo que la gente nos solicita. Y también recordemos, y va a ser una gran batalla que se dé el día de hoy, el tema de las organizaciones de la sociedad civil".

"Acción Nacional es una institución que fue creada para crear ciudadanía y para crear conciencia. Esto va en contra de esa creación de ciudadanía, de ese apoyo y sobre todo que hay que decir que estas asociaciones civiles coadyuvan al Estado en aquello que no tiene alcance, apoyando a los grupos vulnerables de este país. Hoy pareciera que quien quisiera ayudar sea el demonio", agregó la secretaria del PAN.

Julen Rementería dijo: "Lo que creo que tenemos que hacer entre los diputados y los senadores de Acción Nacional, es defender a quién al final de cuentas es nuestra principal responsabilidad, a la población de este país".