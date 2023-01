PAN CDMX pide a Sheinbaum rinda informe de mantenimiento del Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente del PAN, en la Ciudad de México, Andrés Atayde, sostuvo que por más que lo niegue el Gobierno capitalino, la evidente falta de recursos y mantenimiento al Metro ya provocó el primer accidente mortal del año

"Es urgente que la Jefa de Gobierno rinda una explicación porque es inadmisible que todos los días se ponga en riesgo la vida de las y los usuarios; no queremos que se vuelva a repetir otra experiencia dolorosa como la ocurrida en la Línea 12 del Metro", indicó.

Tras solidarizarse con las víctimas del choque entre dos convoyes del Metro en la Línea 3, el líder pianista demandó a Claudia Sheinbaum "actuar como Jefa de Gobierno y no como una aspirante presidencial".

Asimismo, pidió a la mandataria capitalina dejar de mentir, a responsabilizarse y dejar de desviar recursos para su promoción política, "no podemos permitir que mientras ella aspira a presidenta, la ciudad se caiga a pedazos".

Atayde sostuvo que este nuevo accidente en el Metro demuestra la urgencia de recursos para este sistema de transporte, que es considerado la columna vertebral de la movilidad de la ciudad.

"Ojalá y las y los diputados oficialistas de Morena, tomen conciencia, dejen de actuar como oficialía de partes del Gobierno capitalino y aprueben mayores recursos al Metro de la Ciudad de México", concluyó.



Exigen comparecencia urgente de Sheinbaum

Diputados locales y federales del PAN exigieron la comparecencia urgente "e indiscutible" de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la Cámara de Diputados, para explicar esta nueva tragedia en el Metro, y le demandaron que pida licencia para responder por las muertes de su Gobierno.

Asimismo, en un mensaje a medios, demandaron la renuncia inmediata del director del Metro, Guillermo Calderón, por el fallecimiento de una persona, confirmada hasta el momento por el choque de vagones en la Línea 3, así como de las personas lesionadas que han sido trasladadas a hospitales.

"Lo advertimos a tiempo, que el incremento del Presupuesto del Metro, de sólo 19 millones de pesos iba a poner en riesgo la seguridad de los usuarios, el sabotaje presupuestal de #EsClaudia y la falta de mantenimiento durante toda su administración ha hecho del Metro una arteria de movilidad que pone en riesgo la vida de los capitalinos", expresó el vicecoordinador de los diputados locales del PAN Federico Döring.

De igual forma, negó que exista una campaña de desprestigio en contra del Metro. "Se trata de la trágica realidad de un gobierno corrupto que usa el Metro como caja chica para fines electorales y no le ha querido dar mantenimiento poniendo en riesgo la vida de todos los capitalinos".

Al respecto, el diputado federal Héctor Saúl Téllez confirmó que el PAN en San Lázaro gestionará la comparecencia de la jefa de Gobierno para que explique la realidad del Metro, el abandonó que la 4T le ha dado y las muertes de este Sistema de Transporte, incluidas, las de la Línea 12 en Tláhuac.

El legislador local Aníbal Cañez reiteró que los funcionarios de Morena son incompetentes para ejercer el Poder Ejecutivo en la Ciudad y desgraciadamente, esa incompetencia ha costado vidas. "Los esfuerzos de Sheinbaum están en centrados en promoción política y viajar por el país, no hay otra agenda en la CDMX para MORENA que el 2024, la seguridad en la movilidad no importa para Sheinbaum".

Por su parte, las y los legisladores federales Luis Mendoza, Margarita Zavala, Santiago Torreblanca, Wendy González Urrutia y Mariana Gómez del Campo, anunciaron que este lunes será denunciada Claudia Sheinbaum ante la Fiscalía local y además, la oposición la esperará en San Lázaro para que rinda cuentas de su ausencia en el Gobierno.

"Sabemos que es una Fiscalía a modo, pero nosotros no podemos ni debemos dejar de denunciar. No es posible que las personas mueran por la corrupción de Morena en la Ciudad y del Metro. A Sheinbaum no le importa el Metro y la historia se la recordamos; Línea 12 con 26 muertos, justicia selectiva y son muy buenos para la persecución política y para acorralar a opositores, pero para darle justicia real por negligencia en la 4T no pasa nada", expresaron.