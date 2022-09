PAN condena decisión del senador Raúl Paz al aceptar cargo en Morena

A-AA+

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado manifestó su sorpresa por la decisión del senador Raúl Paz Alonzo, al apoyar y "unirse a quienes promueven la destrucción de México".

"Condenamos que en su búsqueda por militarizar el país, Morena no escatime promesas, candidaturas y recursos políticos para intentar obtener los votos que hoy no tienen en el senado de la República", puntualizó el partido.

Es de destacar que el sábado pasado el senador Paz Alonzo dio autorización para que su nombre se incluyera en el boletín en el que las y los senadores del grupo parlamentario del PAN comprometían su asistencia y su voto en contra de la modificación al 5 transitorio del decreto de Guardia Nacional.

De igual forma este martes por la mañana no manifestó ninguna objeción para que en el pronunciamiento que hizo el grupo para reiterar su compromiso de votar en contra, se incluyera también su nombre.

"Si bien nos causa sorpresa y condenamos la decisión del Senador Paz, no podemos dejar también de condenar que MORENA utilice las peores artes y prácticas de la política para comprar voluntades y ejerciendo su poder corruptor al máximo nivel posible", señaló Acción Nacional.