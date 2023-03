PAN critica ineptitud y negligencia ambiental por ahuehuete

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Tras el anuncio del traslado del ahuehuete de Paseo de la Reforma al Vivero Nezahualcóyotl para su rehabilitación, el coordinador de los diputados locales del PAN, Federico Döring, dijo que esta decisión revela la ineptitud y negligencia ambiental del gobierno capitalino, y es muestra del fracaso de "una administración sin autoridad ni conducción".

"Ojalá y la doctora Sheinbaum le hubiera dedicado la décima parte del tiempo, atención y cuidado de sus giras proselitistas ilegales por el país, al ahuehuete", dijo Döring.

Añadió que, si la jefa de Gobierno tuviese el tiempo y el interés por la Ciudad de México, la supervivencia del ahuehuete sería un éxito en Paseo de la Reforma.

"Tristemente, es otra muestra del fracaso y negligencia, sumándole el abandono de alguien que se la pasa de gira y abandonó al ahuehuete como lo hizo con la Ciudad hace meses", criticó.

Precisó que "#EsClaudia" quien no supo cuidar una palmera e intentó un reemplazo por un ahuehuete que también casi se le muere.

"Ni su experiencia como exsecretaria de Medio Ambiente le sirvió para atender una agenda ambiental, las distracciones electorales de la jefa de Gobierno no sólo han costado vidas como en el Metro o con los feminicidios diarios, sino que también cuestan vidas de arbolitos", recalcó.

Döring lamentó que, con estos antecedentes de pérdidas en la Ciudad, sea Sheinbaum quien pretenda cuidar al país. "Se le cae el Metro, se le mueren árboles y no puede poner tapas en coladeras, esas son las prioridades que debe tener en el marco del cierre de su desgastado sexenio".

En este sentido, la diputada Gabriela Salido sostuvo que la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, debe presentar ante el Congreso capitalino un informe acerca del estado de salud de este ahuehuete, los mecanismos que se emplearon durante su traslado a Reforma y las condiciones en que fue retirado.

"Otra impunidad más no la vamos a tolerar, ya basta de negligencias y ya basta de no responsabilizarse de lo que sucede en la Ciudad, ojalá Sedema tenga claros los criterios porque se los vamos a exigir", apuntó.