PAN definirá alianzas en Consejo Nacional

El líder nacional del PAN, Marko Cortés anunció que el próximo sábado sesionará el Consejo Nacional del PAN para debatir las alianzas electorales que podrán conformar para las elecciones del 2021; y adelantó que en el blanquiazul no postularán a impresentables o exmorenistas que abandonen este instituto político.

En conferencia de prensa, Marko Cortés adelantó que el próximo sábado sesionará el máximo órgano del partido en su sede nacional de forma presencial con todas las medidas de sanidad y sus integrantes serán repartidos en los tres diferentes patios que tienen y en sus dos salones para guardar la sana distancia.

"Este próximo sábado vamos a tener nuestra sesión de Consejo Nacional, por cierto con todos los requisitos que nos han puesto las autoridades sanitarias, vamos a tomar todas las medidas de prevención de cuidado para que podamos estar teniendo nuestra sesión presencial, pero en las diferentes ubicaciones que tiene el Comité Ejecutivo Nacional de tres patios que se tienen y en dos salones, nuestro salón principal y el otro de cafetería, en donde de manera simultánea, pero cumpliendo perfectamente con los protocolos establecidos podamos tener una sesión presencial y podamos debatir, discutir la pertinencia o no de un convenio de coalición", adelantó Marko Cortés.

El líder panista aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a morder la lengua con sus críticas a las posibles grandes alianzas que pueda construir la oposición, él mismo viene del PRI y todos sus liderazgos principales son del tricolor, "lo peor del PRI está en Morena, por eso le dicen el PRI-Mor, es una incongruencia más de Morena, Morena está lleno de priistas y ex priistas, Morena ganó con el voto del PRI en los estados, revisen en dónde saca más votos Morena, en los estados donde gobierna el PRI".

"El presidente López Obrador hace muchos acuerdos en lo oscurito con los priistas, todos los días hace acuerdos en lo oscurito con priistas. Nosotros hacemos política a la luz del día y a la vista de todos y como hemos dicho: nosotros nos reservaremos el derecho de proponer y no propondremos en ningún caso gente de mal prestigio, en ningún caso, a impresentables, como muchos de los que Morena propuso en la elección del 2018 y que seguramente va a proponer. Sólo revisen cuántos de los liderazgos de Morena son priistas y hay que decirlo con toda claridad: Morena está lleno, colmado del priismo, lo peor del PRI, de lo peor del PRI de todas las ápocas y por eso son unos hipócritas, porque le pegan al PRI, pero se los jalan todos los días de candidatos", dijo el líder panista.

También rechazó que el PAN vaya a postular a Jorge Hank Rhon como abanderado a la gubernatura de Baja California y dijo que si se concreta una gran alianza opositora, hay dos condiciones: que ésta sea encabezada por una panista o un panista o por un perfil ciudadano que tenga prestigio y sea reconocido ante la sociedad.