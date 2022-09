PAN denuncia "abandono criminal a la niñez y a la salud" en PEF 2023

A-AA+

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, denunció que el presupuesto 2023 "oculta una política criminal contra la niñez y contra la salud".

Acusó que en el proyecto presentado por la bancada de Morena, se eliminó el cuadro básico de vacunas y "hay menos dinero para la salud", mientras que la propuesta presupuestal "contempla un escandaloso despilfarro en las obras faraónicas, verdaderos elefantes blancos que si los terminan requerirán permanentemente subsidios para operar".

Cortés Mendoza, subrayó que el presupuesto 2023 "es otro engaño al pueblo", pues el presupuesto asignado para salud, educación y seguridad, contrasta de manera escandalosa con el aumento de 40 por ciento para el pago de la deuda pública, el cual será de 840 mil 943 millones de pesos, "una cantidad superior al total de los programas sociales que están orientados a formar clientelas políticas a favor del partido del gobierno".

Cuestionó que, mientras al Instituto Nacional Electoral (INE) se le recorta 5 por ciento, equivalente a 47 mil millones de pesos y se destina cero por ciento de aumento al Ramo de Economía, que serviría para la generación de empleo, "los programas clientelares del Bienestar aumentan 33 por ciento su presupuesto".

"El Paquete Económico 2023 presentado por el gobierno está claramente enfocado a seguir con lo mismo, a privilegiar los programas clientelares y las obras faraónicas de López Obrador, dejando al abandono la seguridad, la salud, la educación. Eso sí, destinando más de 840 mil millones de pesos al pago de deuda pública. Lo decimos con absoluta claridad, este Paquete Económico es precario e insuficiente para el crecimiento y generación de empleo que requiere nuestro país", expuso.

Cortés Mendoza señaló que el Paquete Económico 2023 no tiene criterios realistas, pues parte de estimaciones "optimistas" de crecimiento económico.

Y lo peor es que las secretarías de Salud y Educación han sido incapaces de ejercer el dinero que se les asigna, cómo lo prueban los subejercicios de 19.3 por ciento (16 mil 046.5 millones de pesos) y 13.5 por ciento (24.9 miles de millones de pesos), respectivamente", indicó.

El presidente Nacional del PAN, aseguró que todos los subejercicios "terminan en los elefantes blancos que construye el gobierno morenista".

"Ejemplo de la ineficiencia es que en salud se dejaron de ejercer los recursos, provocando que hoy haya más personas sin acceso a la salud, un histórico desabasto de medicamentos, y un sistema colapsado que intentan revivir con el modelo IMSS- Bienestar", declaró.

En este tema, añadió, "es necesario revisar la gobernanza en materia de salud y atender con urgencia otro tipo de enfermedades que se está olvidando enfrentar, como el cáncer de mama. Se debe buscar la forma para transitar a un sistema universalizado que abarque todo, desde lo básico hasta las especialidades con un modelo financieramente sólido".

En materia de educación, llamó a la nueva secretaria a revisar "¿por qué ante tantas necesidades en las escuelas y el retraso en el nivel educativo no se ejercieron los recursos?".

En seguridad pública, concluyó Cortés Mendoza, el proyecto de presupuesto no les regresa los recursos que ellos mismos les quitaron a las policías municipales y estatales, "pretendiendo continuar con su fallida estrategia de la militarización y de los abrazos a los delincuentes".