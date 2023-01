PAN denuncia por homicidio a Sheinbaum tras accidentes en el Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 18 (EL UNIVERSAL).- El PAN capitalino solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer las investigaciones sobre los accidentes en el Metro, pues señalan que la Fiscalía capitalina no avanza en este tema.

Al acudir a las instalaciones de la FGR, Andrés Atayde, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad, y diputados locales y federales, presentaron una denuncia de hechos contra diversos servidores públicos del gobierno capitalino.

Atayde refirió que desde 2019 a 2023 se han registrado más de 400 accidentes, lo que calificó como "una cadena de tragedias" que ha quedado impune.

"Venimos a presentar una denuncia por homicidio culposo, lesiones, uso ilegal de atribuciones y facultades a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno; Andrés Lajous, secretario de Movilidad, y Guillermo Calderón, director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro y contra quien resulte responsable por la cadena de tragedias que hemos padecido en el Metro", apuntó.

En este sentido, el diputado federal Héctor Saúl Téllez lamentó los "criminales subejercicios" al presupuesto del Metro y aseveró que el 70% de las tragedias en el Metro han ocurrido en la gestión de Claudia Sheinbaum.

"Esto no es atribuible a ningún caso de sabotaje por parte de usuarios, no es una acción premeditada, sino que responde a la falta de mantenimiento, negligencia e impericia de quien nos gobierna hoy en la ciudad".

Las tragedias ocurridas en el Metro, advirtió el diputado local Federico Döring, tienen un denominador común: "no hay un solo funcionario de Morena en la cárcel, inhabilitado o suspendido, no hay ni una sola empresa sancionada o suspendida".

El Metro enfatizó Döring, debe ser confiable y accesible, pero sobre todo seguro, no puede funcionar en la impunidad, por ello, "exigimos que funcione bien el Metro, que se le dé mantenimiento, por eso esta denuncia contra Claudia Sheinbaum, Andrés Lajous y Guillermo Calderón tiene que llegar a la consignación penal y a la inhabilitación de funcionarios. El Metro debe ser seguro sin el manto de la impunidad, de nada sirve reinaugurar estaciones del Metro y prestar el servicio si las vidas se quedan en el dolor y desamparo de la justicia".

El también vicecoordinador del PAN en el Congreso capitalino advirtió que así como la Jefa de Gobierno desconfió de la Fiscalía de Morelos en el caso Ariadna, Acción Nacional no confía en la Fiscalía capitalina.

"Con esa misma congruencia, le exigimos que actúe como fue el fiel de la balanza entre esas dos Fiscalías. Que sea el fiel de la balanza de la justicia en una Fiscalía que, como la morelense, no tiene la confianza de Acción Nacional".