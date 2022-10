PAN en Congreso CDMX votará contra decreto del Ejército en las calles

A-AA+

Diputados locales del PAN adelantaron que votarán en contra del decreto enviado por el Congreso de la Unión para extender la presencia del Ejército en las calles, en materia de seguridad pública, hasta 2028. Será este martes cuando el Congreso de la Ciudad de México, en su carácter de Constituyente Permanente, discuta y vote este decreto.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del PAN se unió al llamado enérgico de su presidente nacional, Marko Cortés, para no avalar esta militarización.

"Tenemos la firme convicción de que esta no es la forma de acabar con el problema de inseguridad. A Morena en el Gobierno le hace falta corregir la estrategia y aceptar los errores que ha cometido, esto, de la mano de la oposición que quiere que se le garantice paz y tranquilidad a las y los mexicanos", expusieron. Christian Von, coordinador del PAN, expresó su más amplio reconocimiento a las y los legisladores federales de oposición en el Congreso de la Unión, quienes dieron la lucha por frenar estas reformas que "violan la Constitución y rebasa las facultades del Ejército".

En este sentido, comentó que las y los panistas de la capital forman parte de una verdadera agenda de oposición basada en los principios humanos y del bien común, siempre respetando las leyes locales y federales. "Nosotros estamos conscientes que a la CDMX le falta una mejor política de seguridad pública, las alcaldías de Morena no han logrado entender que esta agenda requiere inversión y coordinación con la policía capitalina, tal y como lo hace el gobierno de Benito Juárez", dijo. Recientemente, recordó Von Roehrich, el Inegi dio a conocer que la administración panista de Santiago Taboada es que la se posiciona en el primer lugar en materia de seguridad pública, gracias a las labores de inteligencia y de táctica que ofrece la alcaldía a sus elementos de seguridad.

Sin embargo, en general, ocho de cada 10 habitantes se sienten inseguros en la CDMX que gobierna la 4T. "Tenemos el grave problema de los feminicidios que siguen al alza, pues de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de enero a agosto de este año, se ha registrado un aumento del 40 por ciento respecto del mismo periodo en el 2021", abundó.

Asimismo, respecto a las desapariciones, pasamos de 191 en los primeros seis meses del 2021 a 241 en el mismo periodo en 2022. Los crímenes sexuales se han disparado de 2018 a 2022, existe un alza del 166 por ciento, respecto del mismo periodo en el gobierno anterior, por ejemplo, subieron en 24% los casos de trata en el primer semestre de 2022.