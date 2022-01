PAN en Senado califica de miserable la estrategia contra el Covid

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, lamentó la estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación contra la pandemia del Covid-19 que oficialmente llegará a las 300 mil muertes y la calificó de "miserable" ante la virtual cuarta ola de contagios en el país.

En la llamada "contra mañanera", expuso que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñó las recomendaciones de expertos y organismos internacionales en materia de salud y nunca logró controlar la primera, segunda, tercera y ahora la cuarta ola que se aproxima.

Recordó que la cifra por exceso de muertes relacionadas con Covid-19, sea de más de 451 mil personas y en total los números rondan en las más de 700 mil defunciones.

"Lamentablemente este es un gobierno irresponsable, un gobierno letal, un gobierno mortal, 751 mil personas han fallecido en esta pandemia a propósito del Covid y el doctor López-Gatell sigue aferrado a mentir, sigue aferrado a temas ideológicos y no se comporta como un servidor público y un doctor respetable".

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, indicó que "estamos viendo las filas de personas para buscar una prueba para saber si están o no contagiados. El gobierno en esta acción -diría yo- miserable no ha querido invertir en pruebas".

Asimismo, se refirió a las falsas promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de bajar el precio de los energéticos, los cuales volvieron aumentar al iniciar este 2022.

"Ahora, imagínense que el tomate, la gasolina, la cebolla, el pollo, volverán a subir sus precios y, todo por las malas decisiones de este gobierno de no reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios", indicó la panista.

"Iniciamos el 2022 con un nuevo gasolinazo recetado por la Cuarta Transformación. El tomate, el jitomate y la cebolla volverán a subir sus precios. Los refrescos y jugos costarán 6.86% más Viajar será más caro. Los vuelos aumentarán sus precios 6.2%", expuso.

Aseveró que productos que sufrirán un incremento son las bebidas saborizadas, es decir, los refrescos y los juegos, es decir, costarán casi 7 por ciento más.

"Además, viajar será más caro, los vuelos nacionales e internacionales aumentarán sus precios del 6.2 por ciento de la tarifa que conocemos como TUA, como siempre las políticas de este gobierno seguirán afectando a los mexicanos, a la inversión y a la movilidad".