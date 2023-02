PAN exhorta a ASF a dar seguimiento a denuncia contra Sales Heredia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar el seguimiento correspondiente a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República de fecha 11 de mayo de 2022, en contra de Renato Sales Heredia, extitular de la Comisión Nacional de Seguridad.

En el documento, recuerda que durante la revisión de la Cuenta Pública 2019, la ASF practicó la Auditoría a la Adquisición de la "Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia" Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones, número 2019-5-36L00- 20-0006-DN-2019, DN19006, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2019.

El dictamen final de esta Auditoría menciona que: Con la revisión del contrato número PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015 para adquirir la "Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia", celebrado con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, LTD, se determinó lo siguiente:

"Se carece de la documentación que acredite que toda la infraestructura pagada haya sido recibida por la Policía Federal para la prestación de los servicios, debido a que se identificó que hay más equipos facturados que los referidos en los inventarios de la institución, por los cuales se realizaron pagos injustificados por un monto de 129,118.3 miles de pesos".

"El proveedor Rafael Advanced Defense Systems, LTD, no cumplió con el requisito del Contrato de ser fabricante de todos los bienes, ya que no se cuenta con documentación que acredite que fabricó la infraestructura tecnológica que ampara la factura emitida por la empresa de Estados Unidos de América, AVT Technology Solutions, LLC, por un monto de 3,544.3 miles de dólares estadounidenses y que fue entregada a la Policía Federal como parte de los entregables de este Contrato".

"2019-5-36H00-20-6-06-001-DN-2019 Pliego de Observaciones. Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 449,050,294.60 pesos (cuatrocientos cuarenta y nueve millones cincuenta mil doscientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.), por la amortización del anticipo sobre 10 Hitos del proyecto relacionados con el desarrollo, instalación, pruebas o capacitación de los sistemas Wisdom Stone e ImiLite, cuya funcionalidad, en términos de lo establecido en el Contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015 y Anexo Técnico, no pudo ser comprobada durante la revisión efectuada, así como por 143,706,294.60 pesos (ciento cuarenta y tres millones setecientos seis mil doscientos noventa y cuatro pesos 60/100 M.N.) debido a que se identificó que la Policía Federal efectuó pagos en exceso por un monto total de 26,104.7 miles de dólares estadounidenses por infraestructura de hardware y software"...

"2019-5-36H00-20-6-06-002-DN-2019 Pliego de Observaciones. Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 198,929,584.06 pesos (ciento noventa y ocho millones novecientos veintinueve mil quinientos ochenta y cuatro pesos 06/100 M.N.), por los pagos injustificados (10,099.7 miles de pesos) realizados al amparo del Contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015, celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense Systems, LTD, para adquirir la Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia, con vigencia del 23 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2018"...

"2019-5-36H00-20-6-06-003-DN-2019. Pliego de Observaciones. Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 159,679,525.50 pesos (ciento cincuenta y nueve millones seiscientos setenta y nueve mil quinientos veinticinco pesos 50/100 M.N.), por los pagos injustificados realizados al amparo del Contrato PF/SG/DIVINT/CTO/03/2015, celebrado con la empresa Rafael Advanced Defense Systems, LTD, para adquirir la Plataforma del Sistema de Explotación de la Información e Inteligencia, con vigencia del 23 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2018"...

En total, en esta auditoría, la ASF determinó 807 millones 659 mil 404.16 pesos pendientes por aclarar.

Derivado de lo anterior, señala el punto de acuerdo, el 17 de mayo de 2022, la ASF interpuso una denuncia ante la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, María de la Luz Mijangos Borja, por posibles responsabilidades administrativas por desvío de recursos contra de Renato Sales Heredia, originadas por el presunto robo del equipo de espionaje.

Por esos motivos, la diputada Pérez-Jaén, solicitó a la Cámara de Diputados que exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que dé el seguimiento correspondiente a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República de fecha 11 de mayo de 2022, en contra de Renato Sales Heredia o quien resulte responsable.

También que se exhorte a la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República para que dé a conocer a la opinión pública el avance sobre las responsabilidades determinadas por la Auditoría Superior de la Federación o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en torno a dicho caso; y que autoridades de la Fiscalía General de la República, realicen una investigación exhaustiva, objetiva, diligente e imparcial sobre el mismo tema.