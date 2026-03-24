PAN exige al SAT explicar cancelación de permisos a ONG

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El grupo parlamentario del

, a través de su

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al Servicio de Administración Tributaria (), por retirar a más de 100 asociaciones la autorización para recibir recursos deducibles, presuntamente por no reunir los requisitos."Resulta completamente extraño que el gobierno, a través del, haya cancelado los permisos dea organizaciones que se han caracterizado por ser organizaciones que critican o que llevan análisis exhaustivos de políticas de gobierno y que cuestionan su viabilidad y cuestionan sus resultados", declaró.Encon EL UNIVERSAL, calificó de "", que mientras se cancelan los permisos de algunas asociaciones civiles, el gobierno otorgue enpermisos dea organizaciones afines ideológicamente a la, como es el caso de, que reúne recursos para dar"Hayde queapoye al régimen dictatorial de", aseveró.-----exhorta ala que explique requisitos para retiro de donacionesPor lo anterior, anunció la interposición de unal gobierno mexicano, para que elexplique cuáles son los requisitos que se dejaron de cumplir por parte de estas organizaciones.Eltambién solicita conocer losde por qué, a pesar de que muchas organizaciones iniciaron su trámite para la revalidación hace, no se ha dado solución por parte del"De otra manera, entenderíamos que la actitud del gobierno es completamente sesgada. Entenderíamos que la actitud del gobierno es de beneficiar a organizaciones a fines ideológicamente alque gobierna nuestro país y de lastimar y de perseguir a organizaciones que podrían ser consideradas como críticas", aseveró.El, también pide alllevar a cabo unde las solicitudes de revalidación de todas lasque cumplen con sus requisitos, a fin de ser autorizadas como donatarias a la brevedad.Téllez Hernández denunció que laen contra de las organizaciones de la sociedad civil "ha sido permanente desde que llegó ela la presidencia".Recordó que en febrero del año 2019, emitió una circular para evitar que cualquier dependencia o unidad de gobierno federal dieraa las organizaciones de carácter civil. En tanto que en la 64 legislatura se emitieron algunasencaminadas a endurecer la comprobación de donativos y otrasal funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil."Es decir que año con año durante este régimen, lashan recibido, y sobre todo al corazón que es elque tienen para llevar a cabo sus actividades", concluyó.