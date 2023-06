PAN exigen a INE actuar frente a anticipada campaña de "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Autoridades del Partido Acción Nacional (PAN), exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) actuar frente a lo que han considerado una campaña anticipada de Morena por la Presidencia de México.

A través de un comunicado, el secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Doval, llamó a la autoridad electoral a resolver, con la ley en la mano, las quejas y denuncias interpuestas en contra de la anticipada campaña de las "corcholatas".

"Es una auténtica vergüenza que hoy en México un partido y un presidente aprendiz de dictador actúen al margen de la ley sin ninguna consecuencia. No hay ninguna duda de que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, y el resto de los que se dicen aspirantes a ser ´Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030´ son hoy, con todas sus letras, aspirantes a la Presidencia de la República. El proceso para la sucesión presidencial empieza con el pie izquierdo, con la anuencia de un árbitro que en vez de poner un alto aplicando la ley da luz verde con unas medidas cautelares que alientan la inequidad de la contienda del próximo año", denunció.

El también politólogo urgió a la recién nombrada consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a trabajar por el fortalecimiento del INE y no en su debilitamiento, así como a no dejarse intimidar por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, "quien ha sabido proyectarse como un mandatario caprichoso y vengativo, capaz de movilizar hordas de acosadores que ponen en riesgo a cualquiera que decida actuar con autonomía o criticar lo más mínimo de él y sus proyectos".

"Nuestro país tiene instituciones robustas y reglas claras que no nacieron de la noche a la mañana. Han sido muchos años de lucha constante para que México sea un país con libertades, democrático, en el que quien rompe la ley es castigado", enfatizó.

El líder albiazul cuestionó la actitud de las y los consejeros del INE frente a la situación, apenas unos días después de su encuentro privado con el ejecutivo federal.

"En distintos sectores de la sociedad, incluido Acción Nacional, hay una enorme preocupación por lo que está ocurriendo en el INE. Que el INE haya calificado la precampaña en ese partido como "actividades partidistas de carácter ordinario" es un permiso expreso para que continúen con su agenda de promoción para posicionarse no solo en su proceso interno para seleccionar candidato, sino para generar una intención de voto en 2024 frente a la boleta", aseveró.