PAN pactó triunfo de Salinas en 1988: Bartlett; "Diego Fernández pidió quemar paquetes"

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) aseguró que en la elección presidencial de 1988 los verdaderos dueños del Partido Acción Nacional (PAN), pactaron con Carlos Salinas su triunfo, relató en entrevista para Canal Once.

Narró en la entrevista que no los líderes, sino los dueños de Acción Nacional, "empresarios con dinero", acordaron con el entonces PRI-Gobierno que Salinas fuera el ganador de la contienda, pues a decir de Bartlett, el candidato blanquiazul Manuel Clouthier iba tercero y Cuauhtémoc Cárdenas, candidato opositor de izquierda, "tenía una gran votación". Entonces, Bartlett era secretario de Gobernación y encargado del proceso electoral.

Dijo además que Diego Fernández de Cevallos, quien hoy critica al presidente López Obrador, "con actitud de caballero andante", según Bartlett, pidió quemar los paquetes electorales luego de la elección, en alusión a que el PAN estaba de acuerdo con el PRI para dejar pasar un supuesto fraude electoral.

Aseguró que pese a que aceptó el nombramiento de Carlos Salinas de secretario de Educación, no simpatizaba con su proyecto neoliberal.

Bartlett desató críticas de PAN y PRI luego de que en su comparecencia en la Cámara de Diputados, afirmó que el PAN y el PRI hicieron un "amasiato" en la elección de 1988.

El director de CFE continuó defendiendo la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que concentra ventas y compras para la Comisión y que ha acarreado un debate amplio entre simpatizantes y opositores del actual gobierno y la llamada Cuarta Transformación.