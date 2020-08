PAN pide a AMLO comprar computadoras para estudiantes

La dirigencia nacional del PAN exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador suspender la construcción de tres obras faraónicas como la Refinería de Dos Bocas, El Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía para así poder comprar 48 millones de laptops para cada alumno de educación básica y media y electrificar todas aquellas comunidades que carecen de este servicio básico en este regreso a clases a distancia.

"Lo que nosotros hemos pedido es el enfoque de los recursos públicos, los recursos destinados este año para las obras faraónicas como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Trena Maya, la Refinería de Dos Bocas podrían enfocarse en comprar más de 48 millones de laptops para cada alumno de educación básica y media, se podrían electrificar todas aquellas comunidades que carecen de este servicio básico, lamentablemente el gobierno desprecia la ciencia, desprecia las computadoras, pero en AN sostenemos que es absolutamente necesarias una política integral con visión de futuro", consideró Marko Cortés, líder panista.

En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés, líder nacional panista, pidió una política integral con visión de futuro, "le pedimos al gobierno Federal una cobertura total de energía eléctrica, internet, basta ya de tirar el dinero en obras faraónicas que después van a requerir subsidio del gobierno para que puedan operar, exigimos la dotación de una tableta a todos los niños desde el primer año de primaria, no es necesario saber leer y escribir para utilizar una laptop".

Pues agregó: "Basta de gastos electorales disfrazados de programas sociales, y hay que enfocar el recurso público en lo más importante".

Marko Cortés aseguró que el mayor desafío que hoy enfrentan los padres de familia es la enseñanza de sus hijos, pero lamentó que la SEP pudiéndose anticipar y preparar para este nuevo ciclo escolar no lo hizo, "lamentablemente no se tomaron las medidas para evitar más retrasos, más deterioro en la calidad educativa de las niñas y los niños y hoy podemos decir que nuevamente van a ser las niñas y los niños de las familias más pobres, con el mayor retraso y hasta con el mayor riesgo de abandonar la escuela debido al desempleo, debido a la desigualdad tecnológica y de accesibilidad que muchas familias tienen en México".

"Vemos pues con muchísima preocupación que la SEP no está preparada para atender las necesidades tecnológicas que requieren los estudiantes para poder tomar clase a distancia, y es lamentable que pudiéndose anticipar para este ciclo escolar pudiendo prever para poder garantizar accesibilidad no se haya hecho como ocurrió con la pandemia, con la economía, en donde la improvisación ha sido la característica y son las familias más pobres las que están pagando los platos rotos, pudiendo prever y anticiparse, no se hizo", dijo el líder panista.