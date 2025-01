PAN pide a Sheinbaum reconocer crisis por fentanilo en México

Diputados federales del PAN afirmaron que en México sí existe un problema de fentanilo, y exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocerlo.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que el gobierno federal no encuentra la manera de seguir ocultando esta situación y se le ha salido de las manos.

"Fiel a su costumbre, la presidenta Sheinbaum ha tratado de minimizar las cosas. Mintió diciendo que no hay un problema de consumo de fentanilo en el país porque sigue tratando de esconder la realidad de los laboratorios de fentanilos bien instalados en México", expuso Federico Döring Casar, legislador panista.

Señaló que el PAN exige que se atienda la realidad tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de la delincuencia organizada, "y se deje ocultar o engañar al pueblo de México".

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN, indicó que a la presidenta Claudia Sheinbaum "se le olvidó o no quiso mencionar que ha habido un incremento de 600 por ciento en sobredosis por fentanilo en México".

"Que la demanda de drogas sintéticas ha subido en 39 por ciento, como el fentanilo en 29 por ciento, todo en el sexenio anterior de Morena, con López Obrador".

El exdiputado del PAN, Jorge Triana Tena, precisó que "todo ello, con cifras oficiales.

"No es mintiendo como se van a arreglar los problemas de salud ni de delincuencia organizada, minimizar y no querer reconocer el problema es una mala receta porque suena a complicidad con la denuncia organizada", declaró.

Los panistas aprovecharon para advertir que el facultarle de "superpoderes" a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública federal, es un asunto que debe ser vigilado.

"Tiene todo para contener el consumo de drogas sintéticas, la violencia, y los homicidios, el Congreso federal no le regateó presupuesto para este año y hay confianza en la labor policiaca, pero no es engañando ni escondiendo cifras", agregó Döring.

Finalmente, los tres panistas señalaron que "el Gobierno federal no puede fallar contra el crimen organizado, no hay pretextos y la presidenta Claudia Sheinbaum debe dejar de mentir en materia de seguridad pública".