PAN pide juicio político contra Rubén Rocha M.
Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó la solicitud de juicio político en contra del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y los coordinadores en el Congreso Elías Lixa y Ricardo Anaya explicaron que la finalidad es buscar la separación definitiva del morenista del cargo ante el "tortuguismo" de la Fiscalía General de la República.
Anunciaron que solicitarán a la Comisión Permanente la desaparición de poderes en Sinaloa, el próximo miércoles, y agotarán los recursos legales para denunciar la infiltración del crimen organizado en dicha entidad; incluso, acudirán a la Corte Penal Internacional (CPI).
"En Acción Nacional vamos a ejercer todos los recursos legales que tengamos... muy eminentes mujeres y hombres panistas irán a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a hacer una denuncia, no solamente respecto a esta imputación de asociación con el crimen organizado, sino literalmente por lo que uno acude a la Corte Penal Internacional, que son delitos literalmente de lesa humanidad", señaló Romero.
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