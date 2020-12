PAN plantea multas por no portar cubrebocas en CDMX

Ante el repunte de contagios por el Covid-19 en la Ciudad de México, diputados locales del PAN adelantaron que el próximo jueves presentarán una iniciativa de reforma a la Ley de Salud local, para que el Gobierno capitalino establezca sanciones por hasta mil 300 pesos a todo ciudadano que no use el cubrebocas.

El legislador Héctor Barrera Marmolejo comentó a EL UNIVERSAL que dicha propuesta es para reformar el artículo 141 y una adición al 208 bis de la Ley sanitaria, "para que la mascarilla y el cubrebocas sea obligatorio en el espacio público mientras exista la emergencia", reveló.

"Esto lo haremos porque ya urge y es necesario establecer medidas más drásticas, porque no es posible que mientras unos hacen todo lo posible para no contagiarse de ese mortal virus, otros simplemente nada les importe, lo que ha provocado el repunte de la pandemia", comentó.

Explicó que a nueve meses de iniciar la contingencia, ha quedado demostrado que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no ha podido controlar estos contagios, al grado de tener ya casi 18 mil muertes y más de 207 mil enfermos.

Ante este fracaso, señaló que junto con a su compañero Christian Von Roehrich, harán un llamado a la población a usar el cubrebocas tal y como lo recomiendan autoridades sanitarias del mundo.

"Los diputados del PAN reconocemos la disciplina de muchos ciudadanos, pero hay quienes de plano no acatan esta sugerencia para cuidarse, y mucha culpa de esto lo tiene el Andrés Manuel López Obrador", acusó el diputado, quien estuvo hospitalizado durante días a causa de Covid-19.

"En la iniciativa proponemos reformar la Ley de Salud local para que cuando se declare, de nueva cuenta, la emergencia sanitaria en la Ciudad de México sea obligatorio el uso de cubrebocas, con el fin de disminuir el impacto de la epidemia, o crisis que afecte a la ciudad", enfatizó.

Aclaró que establecer su propuesta dentro de la norma es para garantizar su cumplimiento y temporalidad efectiva, al ser una obligación para las autoridades su vigilancia.

"Será obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos para la prevención de contagios de enfermedades transmisibles durante el tiempo estrictamente necesario para controlar el riesgo de contagio", reiteró.

Adelantó que, sin embargo, que la iniciativa no le va a gustar a la jefa de Gobierno "porque cree tener el control de la pandemia, cuando la realidad es lo contrario y prueba de ello es el aumento diario de hospitalizaciones y desesperación entre la gente".

Sostuvo que la crisis sanitaria, "nunca se domó y faltaron más pruebas Covid-19 hacia la población. Esto está reflejado en la realidad y el Gobierno, tanto local como federal, (que) actuó ´criminalmente´", denunció el legislador.

Advirtió que las "sugerencias" de Sheinbaum por el uso de cubrebocas, "no han funcionado", por lo que es necesario revertir la percepción de aquellas "excepciones", para que la ciudad no siga retrocediendo a niveles de contagios y repuntes letales, como ocurrió en abril, mayo y junio pasados.

"La ciudad ya debe estar en el semáforo rojo, y no en naranja o naranja y medio. Es responsabilidad de ella, como autoridad local, velar por nuestra salud, porque la Constitución también establece que para estos casos de emergencia, ella en este momento es una autoridad sanitaria también", exigió.