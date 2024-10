Prepara el PAN iniciativa para tipificar delito de "narcoterrorismo"

El senador Marko Cortés Mendoza, presidente del PAN, anunció que en los próximos días presentará una iniciativa para tipificar el delito de "narcoterrorismo", a fin de que las autoridades mexicanas tengan una mayor colaboración con gobiernos y agencias de otros países para combatir al crimen organizado.

En entrevista, el legislador panista descartó que tipificar ese delito abra la puerta para el intervencionismo de países como Estados Unidos, ya que se plantea es coordinación, no subordinación a otras naciones.

"Nos permitiría una colaboración más estrecha con varios países para combatir al crimen organizado que genera terror, miedo, en muchas partes del país. Vamos a presentar nuevamente esta iniciativa porque además es parte de la plataforma del Partido Acción Nacional registrada ante el Instituto Nacional Electoral, es parte de nuestras propuestas, porque lo que nosotros queremos es que la gente pueda vivir en paz, que pueda ir a trabajar, tranquila, sin miedo, y por ello es que requerimos colaboración institucional internacional para poder combatir este flagelo", argumentó en entrevista.

Dijo que para ser eficientes en el combate al crimen organizado tiene que haber "colaboración sin sumisión, sin intervención. Es colaboración, como ocurre entre muchos países democráticos en el mundo".

Marko Cortés explicó que México padece el narcoterrorismo cuando grupos delictivos incendian vehículos "en un lugar, en otro lado, para generar temor cuando tiran cuerpos humanos en diferentes lugares, para generar miedo y terror cuando balean casas, escuelas para generar terror".

"Eso es lo que estamos viviendo en México, un terror permanente y está claro que los gobiernos mexicanos no han podido, no este solamente, sino los anteriores. Se requiere una amplia y seria coordinación, no subordinación con otros países para de manera efectiva poder hacer que la gente viva en paz", recalcó.